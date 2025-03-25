Требуют ОСАГО при возврате машины — как на самом деле работает закон

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Один из водителей оказался в непростой ситуации: его машину эвакуировали за неправильную парковку. Приехав в ГИБДД, чтобы вернуть авто, он столкнулся с неожиданным требованием — предъявить полис ОСАГО. Но у него его не оказалось: как признался сам автомобилист, он почти год ездил без страховки. В итоге в возврате машины ему отказали. Так ли это законно?

Фото: commons.wikimedia.org by Л.П. Джепко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвакуатор

Что говорит закон

По закону, машину действительно могут отправить на штрафстоянку, если она была припаркована с нарушением. Это прямо указано в статье 27.13 КоАП РФ. Основанием может быть, например, нарушение правил стоянки по статье 12.19. Однако то, что произошло после эвакуации, вызывает сомнения.

Юрист Антон Палюлин поясняет:

"Водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО. Это прописано в ПДД. Но если у человека нет полиса, это отдельное правонарушение — за него предусмотрен штраф 800 рублей (статья 12.37 КоАП РФ). Это никак не связано с возвратом машины со штрафстоянки", — объясняет юрист.

Что делать, если отказывают в возврате авто

Если инспектор ГИБДД настаивает на полисе и отказывается отдавать машину — это превышение полномочий.

"Попросите письменный отказ, — советует Палюлин. — Пусть сотрудники объяснят на бумаге, почему не возвращают автомобиль. Это пригодится для дальнейшего обжалования. Если вопрос не решается, обращайтесь к начальнику отдела или в дежурную часть. Если и это не помогает — подавайте жалобу в прокуратуру или суд".

Можно ли получить полис на месте

Да, если есть доступ к Интернету — ОСАГО можно оформить онлайн на сайте любой страховой из списка РСА. Это избавит от дополнительной нервотрёпки и позволит избежать штрафа.

Отсутствие полиса ОСАГО — это административное нарушение, но не повод удерживать машину на штрафстоянке. Требовать страховку при возврате автомобиля — незаконно.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

