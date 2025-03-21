И хотя советский автопром не специализировался на скорости, некоторые модели всё же выделялись своей динамикой.
Такие машины считались престижными, чаще всего попадали в руки руководителей, силовых структур или автоспортивных команд. Представляем ТОП-5 самых быстрых легковых автомобилей СССР, способных показать приличные по тем временам результаты на дороге.
1. ГАЗ-24-24 "Волга" (спецверсия с V8)
Максимальная скорость: до 180 км/ч. Оснащалась 5,5-литровым двигателем V8 от Чайки ГАЗ-13.
Предназначалась для КГБ, обгоняла любые легковушки на трассе.
2. ГАЗ-3102 (с V8 — спецмодификация)
Максимальная скорость: 160-170 км/ч. Существовали служебные версии с мощным V8.
Внешне ничем не отличалась от обычной, но внутри — настоящая ракета.
3. ВАЗ-2106 "Жигули"
Максимальная скорость: до 145 км/ч. Самая "заряженная" из серийных ВАЗов.
Мощный двигатель (80 л. с.), спортивный облик и хорошая динамика по меркам СССР.
4. ВАЗ-2108 "Спутник"
Эта переднеприводная модель, появившаяся в конце 1980-х годов, отличалась современным дизайном и динамичными характеристиками.
Она оснащалась двигателем объёмом 1,5 литра, который позволял ей развивать скорость до 160 км/ч. ВАЗ-2108 стал популярным среди молодежи и любителей быстрой езды.
5. Чайка ГАЗ-13
Максимальная скорость: до 160 км/ч. Не только представительский седан, но и очень динамичная машина благодаря двигателю V8 на 195 л. с.
Несмотря на вес, разгонялась быстро и уверенно.
Эти автомобили выделялись на фоне остальных благодаря своим динамическим характеристикам и использовались для различных целей, от участия в гонках до сопровождения правительственных кортежей.
Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.