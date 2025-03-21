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ТОП-5 самых быстрых легковых автомобилей СССР

Авто

И хотя советский автопром не специализировался на скорости, некоторые модели всё же выделялись своей динамикой.

волга
Фото: wikipediа by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
волга

Такие машины считались престижными, чаще всего попадали в руки руководителей, силовых структур или автоспортивных команд. Представляем ТОП-5 самых быстрых легковых автомобилей СССР, способных показать приличные по тем временам результаты на дороге.

1. ГАЗ-24-24 "Волга" (спецверсия с V8)

Максимальная скорость: до 180 км/ч. Оснащалась 5,5-литровым двигателем V8 от Чайки ГАЗ-13.

Предназначалась для КГБ, обгоняла любые легковушки на трассе.

2. ГАЗ-3102 (с V8 — спецмодификация)

Максимальная скорость: 160-170 км/ч. Существовали служебные версии с мощным V8.

Внешне ничем не отличалась от обычной, но внутри — настоящая ракета.

3. ВАЗ-2106 "Жигули"

Максимальная скорость: до 145 км/ч. Самая "заряженная" из серийных ВАЗов.

Мощный двигатель (80 л. с.), спортивный облик и хорошая динамика по меркам СССР.

4. ВАЗ-2108 "Спутник"

Эта переднеприводная модель, появившаяся в конце 1980-х годов, отличалась современным дизайном и динамичными характеристиками.

Она оснащалась двигателем объёмом 1,5 литра, который позволял ей развивать скорость до 160 км/ч. ВАЗ-2108 стал популярным среди молодежи и любителей быстрой езды.

5. Чайка ГАЗ-13

Максимальная скорость: до 160 км/ч. Не только представительский седан, но и очень динамичная машина благодаря двигателю V8 на 195 л. с.

Несмотря на вес, разгонялась быстро и уверенно.

Эти автомобили выделялись на фоне остальных благодаря своим динамическим характеристикам и использовались для различных целей, от участия в гонках до сопровождения правительственных кортежей.

ГАЗ-24-24"Волга"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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