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Лучшее время для покупки Charger Daytona EV: электрический маслкар по сниженной цене.

1:46
Авто

Dodge объявила о значительных скидках на свой новый электрический маслкар — Charger Daytona EV. Покупатели теперь могут сэкономить до $12,500 при покупке этой модели. Эта скидка составляет более 20% от стоимости комплектации R/T.

Dodge Charger
Фото: hibridosyelectricos. com by Dodge, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Dodge Charger

Детали скидок:

  • Национальная скидка: $7,500 предоставляется в виде возврата наличных средств для всех покупателей Charger Daytona EV.

  • Бонус в рамках акции Dodge Performance Days: Дополнительные $3,000 доступны в рамках национальной акции.

  • Скидка для жителей западного побережья: Покупатели, не являющиеся владельцами автомобилей Stellantis, могут получить дополнительные $2,000 в качестве бонуса за переход на другую марку.

Таким образом, суммарная скидка может достигать $12,500. Однако стоит отметить, что при выборе этой скидки покупатели отказываются от льготного финансирования с 0% годовых на 72 месяца, которое также предлагает Dodge.

Цены с учётом скидок:

  • Комплектация R/T: Базовая цена $61,590 снижается до $49,090 с учётом скидки.

  • Комплектация Scat Pack: Цена $75,185 уменьшается до $62,685 после применения скидки.

Эти предложения действуют до 31 марта 2025 года. Покупателям рекомендуется воспользоваться скидками до этой даты.

Уточнения

Dodge (ˈdɔʤ) — марка автомобилей, производимых американской компанией Chrysler. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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