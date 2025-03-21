Штраф за грязный номер: что не так с номерными знаками в Нью-Йорке

4:12 Your browser does not support the audio element. Авто

С 16 апреля 2025 года в Нью-Йорке вступает в силу новый штраф в размере 50 долларов за нечитаемые автомобильные номера. Нововведение касается всех водителей, чьи регистрационные знаки окажутся покрытыми грязью, ржавчиной, с пленкой или другими материалами, затрудняющими их визуальное считывание.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Почему это важно

По данным городских властей, участились случаи, когда водители намеренно скрывают свои номерные знаки, чтобы избежать штрафов с камер видеонаблюдения, не платить за проезд по платным дорогам или скрыть свою личность в случае нарушений. Часто для этого используют прозрачные, но затемнённые накладки, защитные плёнки, пластиковые кожухи или даже механизмы, которые могут закрыть номер в нужный момент.

Нечитаемые или скрытые номера не просто раздражают власти — они создают реальную угрозу дорожной безопасности. Камеры фиксации нарушений, работающие на перекрёстках и участках с ограничением скорости, становятся бесполезными, если номер не распознаётся. Это, в свою очередь, снижает эффективность мер по профилактике аварий и нарушений.

Что говорят власти

Комиссар Департамента транспорта Нью-Йорка Иданис Родригес отметил, что новая мера направлена не столько на наказание, сколько на восстановление справедливости на дорогах:

"Водители, скрывающие свои номерные знаки, подвергают опасности всех участников дорожного движения", — подчеркнул Иданис.

Он подчеркнул, что камеры фиксации не работают в полную силу, если номер невозможно прочитать, а значит, нарушители уходят от ответственности, в то время как законопослушные граждане продолжают получать штрафы и платить сборы.

Мэр города Эрик Адамс также поддержал инициативу. Он подчеркнул, что город теряет миллионы долларов из-за водителей, использующих "грязные" или скрытые номера. По его словам, такие действия подрывают финансовую стабильность системы контроля и создают неравенство между гражданами.

Предыстория: борьба с "призрачными номерами"

Новая мера — это продолжение законодательных инициатив, начатых ещё в 2024 году. Тогда власти ввели отдельный штраф в размере 200 долларов за так называемые "призрачные номера" — изменённые, частично стертые или поддельные регистрационные знаки, используемые для сокрытия транспортного средства от систем контроля.

По информации Департамента транспорта, с момента внедрения автоматических камер наблюдения количество тяжёлых аварий в городе снизилось на 14%. И чем больше таких систем работает, тем важнее становится обеспечение их эффективности — в том числе и через видимость регистрационных знаков.

Как избежать штрафа

Власти рекомендуют всем водителям регулярно проверять состояние своих номерных знаков. Особое внимание следует уделять сезону дождей и таяния снега, когда грязь скапливается особенно быстро. Также рекомендуется отказаться от любых пластиковых накладок или тонировок на номерах — даже если они кажутся безвредными.

Любая помеха, затрудняющая визуальное считывание регистрационного номера, теперь может обернуться штрафом. Причём в ряде случаев инспекторы не будут ограничиваться предупреждением — постановление может быть вынесено автоматически, в том числе по данным с уличных камер.

Кто под прицелом

Новое правило распространяется на всех владельцев транспортных средств в пределах Нью-Йорка, включая автомобили, мотоциклы, такси, коммерческий транспорт и каршеринг. Исключений для определённых категорий водителей не предусмотрено.

Подчеркивается, что меры не направлены на избыточную нагрузку на граждан, а служат обеспечению честности и прозрачности на дорогах. Ведь именно эти аспекты, по словам властей, лежат в основе эффективного и безопасного городского трафика.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

