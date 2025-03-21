Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигантский лимон удивил садоводов рядом с Равдой
Пакетá оказался в центре громкого скандала: угрожает ли это его карьере
Эти собаки – как бойцы спецназа: мгновенная реакция, мощные атаки и никакого страха
Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир
Больше не загадка: эксперты объяснили, почему на банных полотенцах есть полосы
Забудьте об усталости: добавьте это в рацион, и мозг скажет вам спасибо
Завтрак как в кафе: омлет превратился в облако после одной детали
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Прохор Шаляпин перечислил требования к избраннице: я буду содержать

Штраф за грязный номер: что не так с номерными знаками в Нью-Йорке

4:12
Авто

С 16 апреля 2025 года в Нью-Йорке вступает в силу новый штраф в размере 50 долларов за нечитаемые автомобильные номера. Нововведение касается всех водителей, чьи регистрационные знаки окажутся покрытыми грязью, ржавчиной, с пленкой или другими материалами, затрудняющими их визуальное считывание.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Почему это важно

По данным городских властей, участились случаи, когда водители намеренно скрывают свои номерные знаки, чтобы избежать штрафов с камер видеонаблюдения, не платить за проезд по платным дорогам или скрыть свою личность в случае нарушений. Часто для этого используют прозрачные, но затемнённые накладки, защитные плёнки, пластиковые кожухи или даже механизмы, которые могут закрыть номер в нужный момент.

Нечитаемые или скрытые номера не просто раздражают власти — они создают реальную угрозу дорожной безопасности. Камеры фиксации нарушений, работающие на перекрёстках и участках с ограничением скорости, становятся бесполезными, если номер не распознаётся. Это, в свою очередь, снижает эффективность мер по профилактике аварий и нарушений.

Что говорят власти

Комиссар Департамента транспорта Нью-Йорка Иданис Родригес отметил, что новая мера направлена не столько на наказание, сколько на восстановление справедливости на дорогах:

"Водители, скрывающие свои номерные знаки, подвергают опасности всех участников дорожного движения", — подчеркнул Иданис.

Он подчеркнул, что камеры фиксации не работают в полную силу, если номер невозможно прочитать, а значит, нарушители уходят от ответственности, в то время как законопослушные граждане продолжают получать штрафы и платить сборы.

Мэр города Эрик Адамс также поддержал инициативу. Он подчеркнул, что город теряет миллионы долларов из-за водителей, использующих "грязные" или скрытые номера. По его словам, такие действия подрывают финансовую стабильность системы контроля и создают неравенство между гражданами.

Предыстория: борьба с "призрачными номерами"

Новая мера — это продолжение законодательных инициатив, начатых ещё в 2024 году. Тогда власти ввели отдельный штраф в размере 200 долларов за так называемые "призрачные номера" — изменённые, частично стертые или поддельные регистрационные знаки, используемые для сокрытия транспортного средства от систем контроля.

По информации Департамента транспорта, с момента внедрения автоматических камер наблюдения количество тяжёлых аварий в городе снизилось на 14%. И чем больше таких систем работает, тем важнее становится обеспечение их эффективности — в том числе и через видимость регистрационных знаков.

Как избежать штрафа

Власти рекомендуют всем водителям регулярно проверять состояние своих номерных знаков. Особое внимание следует уделять сезону дождей и таяния снега, когда грязь скапливается особенно быстро. Также рекомендуется отказаться от любых пластиковых накладок или тонировок на номерах — даже если они кажутся безвредными.

Любая помеха, затрудняющая визуальное считывание регистрационного номера, теперь может обернуться штрафом. Причём в ряде случаев инспекторы не будут ограничиваться предупреждением — постановление может быть вынесено автоматически, в том числе по данным с уличных камер.

Кто под прицелом

Новое правило распространяется на всех владельцев транспортных средств в пределах Нью-Йорка, включая автомобили, мотоциклы, такси, коммерческий транспорт и каршеринг. Исключений для определённых категорий водителей не предусмотрено.

Подчеркивается, что меры не направлены на избыточную нагрузку на граждан, а служат обеспечению честности и прозрачности на дорогах. Ведь именно эти аспекты, по словам властей, лежат в основе эффективного и безопасного городского трафика.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Авто
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды Аудио 
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация
Наука и техника
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация Аудио 
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит
Туризм
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Эти собаки – как бойцы спецназа: мгновенная реакция, мощные атаки и никакого страха
Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир
Больше не загадка: эксперты объяснили, почему на банных полотенцах есть полосы
Забудьте об усталости: добавьте это в рацион, и мозг скажет вам спасибо
Завтрак как в кафе: омлет превратился в облако после одной детали
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Прохор Шаляпин перечислил требования к избраннице: я буду содержать
Штраф за грязный номер: что не так с номерными знаками в Нью-Йорке
Питание и увлажнение волос в одном флаконе: домашние спреи, которые стоит попробовать
Отторжение? Проехали! Российские учёные создали уникальные имплантаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.