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Турбо-революция: как изменится Nissan Sentra в 2026 году

1:26
Авто

Nissan готовится представить обновлённый Sentra в 2026 году, оснащённый турбированным двигателем. Недавно прототипы этой модели были замечены на дорогах Бразилии во время тестовых испытаний.​

2020 Nissan Sentra (United States)
Фото: commons.wikimedia.org by Gold Pony, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
2020 Nissan Sentra (United States)

Основное изменение в новом Sentra — это внедрение турбированного двигателя. Хотя официальные данные о характеристиках пока не раскрыты, ожидается, что новый мотор обеспечит улучшенную производительность и экономичность по сравнению с текущей атмосферной версией.​

Кроме того, обновлённый Sentra получит изменения в дизайне, включая переработанную переднюю часть с новой решёткой радиатора и фарами. Интерьер также будет модернизирован: ожидается использование более качественных материалов и внедрение современных технологий для повышения комфорта и безопасности водителя и пассажиров.​

Тестирование в Бразилии подчёркивает важность этого рынка для Nissan. Компания стремится адаптировать новый Sentra к местным условиям эксплуатации, учитывая особенности дорог и предпочтения бразильских потребителей.​

Официальная презентация Nissan Sentra 2026 запланирована на конец следующего года, а начало продаж ожидается в первом квартале 2026 года. Подробности о комплектациях и ценах будут объявлены ближе к дате запуска.

Уточнения

Nissan Sentra — компактный автомобиль, производящийся японским автопроизводителем Nissan Motors, является экспортной версией японской Nissan Sunny.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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