Советские мотоциклы славились простотой конструкции и выносливостью, но далеко не все могли похвастаться экономичностью.
Некоторые модели буквально "пили бензин", особенно при активной езде, в гружёном состоянии или с коляской. Представляем ТОП-5 самых прожорливых мотоциклов СССР, которые не отличались скромным аппетитом.
1. Урал М-67
Расход топлива: до 8-9 л/100 км. Тяжёлый мотоцикл с коляской и оппозитным мотором.
Отличался надёжностью, но за комфорт приходилось платить частыми заправками.
2. Днепр МТ-11
Расход топлива: 7-9 л/100 км. Один из самых мощных мотоциклов СССР, особенно в колясочной версии.
Большой вес, высокий крутящий момент и "аппетит" почти как у легковушки.
3. К-750
Расход топлива: 7-8 л/100 км. Тяжёлый армейский мотоцикл с оппозитным мотором.
Не слишком экономичен даже по стандартам 50-60-х годов.
4. ИЖ-Планета 5 с коляской
Расход топлива: 6,5-7,5 л/100 км. Без коляски — вполне умеренный, но с ней "аппетит" значительно возрастал.
Любим в сельской местности, но требовал частых визитов на заправку.
5. Минск ММВЗ-3.115 с пассажиром и грузом
Расход топлива: до 5-6 л/100 км в нагрузке.
Лёгкий мотоцикл сам по себе экономичен, но в условиях перегруза и плохих дорог — начинал потреблять больше, чем ожидали владельцы.
Эти мотоциклы отличались мощными двигателями и тяжёлой конструкцией, что приводило к повышенному расходу топлива.
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