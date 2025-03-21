ТОП-5 самых прожорливых мотоциклов СССР

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Советские мотоциклы славились простотой конструкции и выносливостью, но далеко не все могли похвастаться экономичностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иж Планета-5 ф2

Некоторые модели буквально "пили бензин", особенно при активной езде, в гружёном состоянии или с коляской. Представляем ТОП-5 самых прожорливых мотоциклов СССР, которые не отличались скромным аппетитом.

1. Урал М-67

Расход топлива: до 8-9 л/100 км. Тяжёлый мотоцикл с коляской и оппозитным мотором.

Отличался надёжностью, но за комфорт приходилось платить частыми заправками.

2. Днепр МТ-11

Расход топлива: 7-9 л/100 км. Один из самых мощных мотоциклов СССР, особенно в колясочной версии.

Большой вес, высокий крутящий момент и "аппетит" почти как у легковушки.

3. К-750

Расход топлива: 7-8 л/100 км. Тяжёлый армейский мотоцикл с оппозитным мотором.

Не слишком экономичен даже по стандартам 50-60-х годов.

4. ИЖ-Планета 5 с коляской

Расход топлива: 6,5-7,5 л/100 км. Без коляски — вполне умеренный, но с ней "аппетит" значительно возрастал.

Любим в сельской местности, но требовал частых визитов на заправку.

5. Минск ММВЗ-3.115 с пассажиром и грузом

Расход топлива: до 5-6 л/100 км в нагрузке.

Лёгкий мотоцикл сам по себе экономичен, но в условиях перегруза и плохих дорог — начинал потреблять больше, чем ожидали владельцы.

Эти мотоциклы отличались мощными двигателями и тяжёлой конструкцией, что приводило к повышенному расходу топлива.