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Подснежники выходят из тени: что забывают сделать водители перед зимней паузой

1:35
Авто

Некоторые водители предпочитают не садиться за руль в холодное время года и возвращаются к активной езде только с приходом весны. Таких автомобилистов называют "подснежниками".

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Однако даже если машина стоит без движения всего пару месяцев, важно правильно подготовить её к этому периоду. Не стоит просто ставить автомобиль в гараж и забывать о нём — это может привести к ряду технических проблем.

Вот базовые шаги, которые нужно выполнить перед длительным простоем автомобиля:

Помойте машину

Не откладывайте мойку до весны. Засохшая грязь может испортить лакокрасочное покрытие, а налёт с реагентов — ускорить коррозию.

Заполните топливный бак

Бензин или дизель в баке предотвращают образование конденсата внутри. После заправки рекомендуется немного прокатиться, чтобы топливо равномерно распределилось по системе.

Снимите аккумулятор

Если оставить его без присмотра, за несколько месяцев он может полностью разрядиться. Лучше извлечь аккумулятор и периодически подзаряжать.

Поставьте машину на стойки

Так вы снимете нагрузку с шин и подвески, избежав деформации колёс за время простоя.

Закройте выхлопную трубу

Простой кусок ткани, вставленный в выхлоп, поможет предотвратить попадание влаги и мусора внутрь системы. Даже если вы не относите себя к "подснежникам", знать эти меры полезно каждому — ведь могут возникнуть обстоятельства, при которых придётся временно оставить автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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