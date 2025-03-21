Водители в шоке: этот неожиданный способ делает стекло идеально чистым

Отмыть лобовое стекло автомобиля так, чтобы не осталось разводов, — непростая задача. Однако существует необычный, но проверенный способ, которым пользуются опытные дальнобойщики.
Что потребуется:
Как это работает:
В результате стекло станет идеально чистым без разводов. Такой метод помогает не только убрать загрязнения, но и придать стеклу антибликовый эффект.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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