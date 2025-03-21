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Водители в шоке: этот неожиданный способ делает стекло идеально чистым

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Авто

Отмыть лобовое стекло автомобиля так, чтобы не осталось разводов, — непростая задача. Однако существует необычный, но проверенный способ, которым пользуются опытные дальнобойщики.

Облака в лобовом стекле автомобиля
Фото: flickr. com by wakanmuri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Облака в лобовом стекле автомобиля

Что потребуется:

  • Кусок хлопковой ткани
  • Полпачки сигарет (лучше крепких и дешёвых)

Как это работает:

  1. Намочите ткань и хорошо её отожмите.
  2. Разорвите сигареты и высыпьте табак на влажную ткань. Оставьте на несколько минут, чтобы он пропитался влагой.
  3. Намочите стекло, приложите ткань табачной стороной и начинайте тереть поверхность с умеренным усилием в течение 5-10 минут.
  4. Подождите ещё 5 минут и смойте остатки табака дворниками или чистой водой.

В результате стекло станет идеально чистым без разводов. Такой метод помогает не только убрать загрязнения, но и придать стеклу антибликовый эффект.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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