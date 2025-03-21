Toyota спасает Honda от новых пошлин: что стоит за этим соглашением

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В автомобильной отрасли разворачиваются неожиданные события: Honda объявила, что начнёт закупать аккумуляторные батареи у Toyota, причём производство этих компонентов будет осуществляться на территории США. Это решение стало ответом на возможные новые тарифы, которые могут ввести власти США на импортные автомобильные комплектующие.

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Почему Honda выбирает аккумуляторы Toyota

До сих пор Honda закупала аккумуляторы для своих гибридных автомобилей в Японии и Китае. Однако напряжённые торговые отношения между США и Китаем, а также возможные изменения в тарифной политике вынудили компанию пересмотреть стратегию поставок.

Honda рассчитывает, что использование аккумуляторов, произведённых внутри США, позволит избежать дополнительных налогов и поддержит её конкурентоспособность на американском рынке. В результате компания заключила соглашение с Toyota, согласно которому начиная с 2025 финансового года будет закупать у неё батареи, произведённые в США, для оснащения порядка 400 000 гибридных автомобилей.

Как это повлияет на производство автомобилей Honda в США

Этот шаг является частью более широкой стратегии Honda по локализации производства в Северной Америке. Помимо закупки батарей у Toyota, компания также решила перенести производство нового поколения гибридного Honda Civic из Мексики в Индиану. Этот шаг дополнительно снизит риски, связанные с торговыми пошлинами, и позволит компании соответствовать американским требованиям к локализации производства.

Toyota становится поставщиком аккумуляторов для конкурентов

Сам факт того, что Toyota будет поставлять аккумуляторы для Honda, выглядит необычно, ведь компании традиционно являются конкурентами на мировом автомобильном рынке. Однако в условиях ужесточения экологических норм и геополитической неопределённости автопроизводители всё чаще идут на нестандартные альянсы ради сохранения позиций на ключевых рынках.

Toyota обладает мощной производственной базой в США и активно развивает направление по выпуску аккумуляторов. В частности, компания строит крупный завод в Северной Каролине, где будут выпускаться батареи для гибридных и электрических автомобилей.

Как торговая политика США влияет на автопроизводителей

Торговая политика США оказывает всё большее влияние на стратегии мировых автопроизводителей. Администрация президента США рассматривает возможность введения новых тарифов на импортные автомобильные комплектующие, особенно те, которые поставляются из Китая. Это вынуждает компании, такие как Honda, адаптироваться и искать локальных поставщиков.

Кроме того, власти США активно продвигают инициативы по развитию местного производства и стимулируют автопроизводителей переходить на выпуск электромобилей и гибридов. Покупатели, приобретающие автомобили, произведённые с использованием американских аккумуляторов, могут рассчитывать на налоговые льготы, что делает такие машины более привлекательными на рынке.

Что это значит для рынка гибридов в США

Локализация производства аккумуляторов в США может сделать гибридные автомобили Honda более доступными для американских покупателей. Кроме того, этот шаг позволит компании избежать возможного дефицита аккумуляторов, который может возникнуть из-за перебоев в глобальных цепочках поставок.

В то же время сотрудничество Honda и Toyota может оказать влияние на рынок гибридов, увеличив их долю среди продаваемых автомобилей. Ожидается, что к 2026 году значительная часть модельного ряда Honda в США будет предлагаться в гибридных или электрических версиях.

Стратегия Honda по локализации производства аккумуляторов в США показывает, насколько важно для автопроизводителей адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Сотрудничество с Toyota позволит Honda не только защититься от тарифных рисков, но и укрепить свои позиции на рынке гибридных автомобилей в США.

Этот неожиданный союз двух японских автогигантов демонстрирует новую реальность автомобильной индустрии, где даже конкуренты могут становиться партнёрами ради общей выгоды.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

