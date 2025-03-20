ТОП-5 машин, которые в СССР хуже всего переносили зиму

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Советские автомобили создавались с учетом сурового климата, однако далеко не все модели одинаково хорошо справлялись с зимними условиями.

Фото: commons.wikimedia.org by On tour, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Moskvich (AZLK-2141, ALEKO-2141)

Мороз, снег и гололед становились настоящим испытанием как для водителей, так и для самих машин. Вот ТОП-5 советских авто, которые считались самыми проблемными в зимний период.

1. Москвич-2141 (АЗЛК 2141)

Автомобиль часто испытывал трудности с запуском двигателя в мороз. Система отопления работала слабо, особенно на холостом ходу. Кузов имел плохую антикоррозийную защиту, что приводило к быстрому появлению ржавчины после зимней эксплуатации.

2. ЗАЗ-965 (Запорожец)

Этот малолитражный автомобиль с задним расположением двигателя имел воздушное охлаждение, которое не обеспечивало достаточного обогрева салона в сильные морозы.

Печка "Запорожца" была малоэффективной, и зимой в салоне было очень холодно. Запуск двигателя в мороз также представлял проблему, особенно у ранних моделей.

3. ГАЗ-24 "Волга"

Несмотря на статус более престижной машины, "Волга" имела ненадёжную систему отопления. Кроме того, тяжёлый кузов и задний привод осложняли передвижение по заснеженным трассам.

В морозы часто выходили из строя замки и механизмы стеклоподъемников.

4. "Москвич-408" и "Москвич-412"

Эти модели имели более мощный двигатель, чем "Запорожец", но также страдали от проблем с отоплением салона. Печка "Москвичей" была недостаточно мощной, и зимой в салоне было прохладно.

Карбюраторные двигатели этих моделей также могли иметь проблемы с запуском в мороз.

5. РАФ-2203 "Латвия"

Этот микроавтобус имел проблемы с отоплением салона, особенно в задней части. Большой объём салона затруднял его обогрев в сильные морозы.

Дизельные модификации РАФ-2203 также могли иметь проблемы с запуском в мороз.

Эти автомобили имели различные недостатки, которые затрудняли их эксплуатацию в зимних условиях. Однако, несмотря на это, они оставались популярными в СССР благодаря своей доступности и другим преимуществам.