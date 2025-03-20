Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот фрукт крошечный, но шокирует организм: новый наркотик для любителей вкусного и полезного
Галактики вращаются странно — возможно, это ключ к разгадке природы Вселенной
Вы уверены, что делаете кардио правильно? 5 ошибок, сводящих на нет все усилия
Сбои в планах? Apple отстаёт в гонке AI
Лучший фильм в истории, о котором никто не слышал, теперь доступен для зрителей
Как правильно выложить тротуарную плитку, чтобы она не поплыла после первого дождя
Забытый этюд Делакруа: эта находка заставит заговорить ценителей искусства
Ошибка, из-за которой весной не останется ни одного живого саженца
Минимум материалов – максимум стиля: простой декор из того, что под рукой

ТОП-5 машин, которые в СССР хуже всего переносили зиму

2:32
Авто

Советские автомобили создавались с учетом сурового климата, однако далеко не все модели одинаково хорошо справлялись с зимними условиями.

Moskvich (AZLK-2141, ALEKO-2141)
Фото: commons.wikimedia.org by On tour, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Moskvich (AZLK-2141, ALEKO-2141)

Мороз, снег и гололед становились настоящим испытанием как для водителей, так и для самих машин. Вот ТОП-5 советских авто, которые считались самыми проблемными в зимний период.

1. Москвич-2141 (АЗЛК 2141)

Автомобиль часто испытывал трудности с запуском двигателя в мороз. Система отопления работала слабо, особенно на холостом ходу. Кузов имел плохую антикоррозийную защиту, что приводило к быстрому появлению ржавчины после зимней эксплуатации.

2. ЗАЗ-965 (Запорожец)

Этот малолитражный автомобиль с задним расположением двигателя имел воздушное охлаждение, которое не обеспечивало достаточного обогрева салона в сильные морозы.

Печка "Запорожца" была малоэффективной, и зимой в салоне было очень холодно. Запуск двигателя в мороз также представлял проблему, особенно у ранних моделей.

3. ГАЗ-24 "Волга"

Несмотря на статус более престижной машины, "Волга" имела ненадёжную систему отопления. Кроме того, тяжёлый кузов и задний привод осложняли передвижение по заснеженным трассам.

В морозы часто выходили из строя замки и механизмы стеклоподъемников.

4. "Москвич-408" и "Москвич-412"

Эти модели имели более мощный двигатель, чем "Запорожец", но также страдали от проблем с отоплением салона. Печка "Москвичей" была недостаточно мощной, и зимой в салоне было прохладно.

Карбюраторные двигатели этих моделей также могли иметь проблемы с запуском в мороз.

5. РАФ-2203 "Латвия"

Этот микроавтобус имел проблемы с отоплением салона, особенно в задней части. Большой объём салона затруднял его обогрев в сильные морозы.

Дизельные модификации РАФ-2203 также могли иметь проблемы с запуском в мороз.

Эти автомобили имели различные недостатки, которые затрудняли их эксплуатацию в зимних условиях. Однако, несмотря на это, они оставались популярными в СССР благодаря своей доступности и другим преимуществам.

Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения
Садоводство, цветоводство
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения Аудио 
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мясные штурмы главкома Сырского или последняя агония генерала 200 Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Этот фрукт крошечный, но шокирует организм: новый наркотик для любителей вкусного и полезного
Галактики вращаются странно — возможно, это ключ к разгадке природы Вселенной
Вы уверены, что делаете кардио правильно? 5 ошибок, сводящих на нет все усилия
Сбои в планах? Apple отстаёт в гонке AI
Лучший фильм в истории, о котором никто не слышал, теперь доступен для зрителей
Как правильно выложить тротуарную плитку, чтобы она не поплыла после первого дождя
Забытый этюд Делакруа: эта находка заставит заговорить ценителей искусства
Ошибка, из-за которой весной не останется ни одного живого саженца
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Минимум материалов – максимум стиля: простой декор из того, что под рукой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.