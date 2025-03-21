Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей

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В последние годы европейский автомобильный рынок переживает значительные изменения, связанные с переходом на экологически чистые технологии. Согласно новым нормам Евросоюза, с 1 января 2025 года автопроизводители обязаны снизить средние выбросы CO₂ до 93,6 г/км и обеспечить, чтобы не менее 20% их продаж приходилось на электромобили. ​

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen ID.Life

Рост цен на автомобили с ДВС

В стремлении соответствовать новым экологическим требованиям, многие автопроизводители повысили цены на бензиновые и дизельные модели. Так, Volkswagen увеличил стоимость своих автомобилей с ДВС в Германии на 2,1-4,2%. Аналогично, Stellantis и Renault подняли цены на свои бензиновые модели на несколько сотен евро. ​

Снижение цен на электромобили

Одновременно с этим, компании стремятся сделать электромобили более доступными для потребителей. Volkswagen снизил цену на свою модель ID.3 до 30 000 евро на некоторых рынках. Такие меры направлены на стимулирование спроса на электрические модели и достижение установленных квот.​

Влияние на рынок подержанных автомобилей

Ожидается, что сокращение производства новых автомобилей с ДВС приведёт к дефициту таких моделей на рынке подержанных автомобилей. По прогнозам, к 2028 году доступность подержанных бензиновых и дизельных автомобилей может снизиться до 70% по сравнению с текущими показателями. Это может привести к росту цен на такие автомобили, превращая их в "золото" для покупателей, предпочитающих традиционные двигатели.​

Переход к электромобилям в Европе сопровождается стратегическими изменениями в ценовой политике автопроизводителей. Повышение цен на автомобили с ДВС и снижение стоимости электромобилей направлены на стимулирование экологически чистого транспорта. Однако это также создаёт новые вызовы для рынка подержанных автомобилей, где ожидается рост цен на бензиновые и дизельные модели из-за их сокращающегося предложения.​

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

