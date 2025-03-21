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Вы заправляетесь неправильно: выясняем, как избежать распространённой ошибки на АЗС

2:38
Авто

При заправке автомобиля крайне важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций и повреждений. Один из распространённых вопросов — можно ли протягивать заправочный шланг через кузов автомобиля, если лючок бензобака находится с противоположной стороны от топливораздаточной колонки.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Расположение лючка бензобака и организация заправочных станций

Местоположение лючка бензобака зависит от конструкции конкретного автомобиля: у одних моделей он находится слева, у других — справа. Чтобы обеспечить удобство для всех водителей, автозаправочные станции (АЗС) оснащаются колонками с обеих сторон. Однако на практике нередко возникает ситуация, когда очередь к колонке с одной стороны длинная, а с другой — почти отсутствует. В таких случаях некоторые водители решают подъехать к свободной колонке и протянуть шланг через кузов автомобиля, чтобы не ждать.

Возможные риски и последствия

Хотя такой способ заправки не всегда прямо запрещён правилами АЗС, он сопряжён с рядом рисков:

  • Повреждение лакокрасочного покрытия: Протягивая шланг через кузов, можно поцарапать краску или оставить вмятины.

  • Недостаточная длина шланга: Не на всех АЗС шланги достаточно длинные и гибкие. Попытка дотянуться до лючка может привести к повреждению оборудования или автомобиля.

  • Нарушение правил движения на территории АЗС: Подъезд к колонке "против шерсти" может создать аварийную ситуацию и вызвать недовольство других водителей.

Кроме того, некоторые АЗС могут иметь собственные правила, запрещающие подобные манёвры. Поэтому перед заправкой рекомендуется ознакомиться с информационными табло на территории станции.

Рекомендации для безопасной заправки

Чтобы избежать неприятностей, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Подъезжать к колонке со стороны расположения лючка бензобака: Это минимизирует риск повреждений и обеспечивает удобство заправки.

  • Не использовать шланг с противоположной стороны: Если очередь к нужной колонке длинная, лучше подождать или выбрать другую АЗС, чем рисковать безопасностью и состоянием автомобиля.

  • Соблюдать правила движения на территории АЗС: Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения и предотвратит возможные конфликты.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит безопасную и комфортную заправку автомобиля.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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