Вы заправляетесь неправильно: выясняем, как избежать распространённой ошибки на АЗС

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При заправке автомобиля крайне важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций и повреждений. Один из распространённых вопросов — можно ли протягивать заправочный шланг через кузов автомобиля, если лючок бензобака находится с противоположной стороны от топливораздаточной колонки.​

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Расположение лючка бензобака и организация заправочных станций

Местоположение лючка бензобака зависит от конструкции конкретного автомобиля: у одних моделей он находится слева, у других — справа. Чтобы обеспечить удобство для всех водителей, автозаправочные станции (АЗС) оснащаются колонками с обеих сторон. Однако на практике нередко возникает ситуация, когда очередь к колонке с одной стороны длинная, а с другой — почти отсутствует. В таких случаях некоторые водители решают подъехать к свободной колонке и протянуть шланг через кузов автомобиля, чтобы не ждать.​

Возможные риски и последствия

Хотя такой способ заправки не всегда прямо запрещён правилами АЗС, он сопряжён с рядом рисков:​

Повреждение лакокрасочного покрытия : Протягивая шланг через кузов, можно поцарапать краску или оставить вмятины.​

Недостаточная длина шланга : Не на всех АЗС шланги достаточно длинные и гибкие. Попытка дотянуться до лючка может привести к повреждению оборудования или автомобиля.​

Нарушение правил движения на территории АЗС: Подъезд к колонке "против шерсти" может создать аварийную ситуацию и вызвать недовольство других водителей.​

Кроме того, некоторые АЗС могут иметь собственные правила, запрещающие подобные манёвры. Поэтому перед заправкой рекомендуется ознакомиться с информационными табло на территории станции.​

Рекомендации для безопасной заправки

Чтобы избежать неприятностей, следует придерживаться следующих рекомендаций:​

Подъезжать к колонке со стороны расположения лючка бензобака : Это минимизирует риск повреждений и обеспечивает удобство заправки.​

Не использовать шланг с противоположной стороны : Если очередь к нужной колонке длинная, лучше подождать или выбрать другую АЗС, чем рисковать безопасностью и состоянием автомобиля.​

Соблюдать правила движения на территории АЗС: Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения и предотвратит возможные конфликты.​

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит безопасную и комфортную заправку автомобиля.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

