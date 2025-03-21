Вы заправляетесь неправильно: выясняем, как избежать распространённой ошибки на АЗС

При заправке автомобиля крайне важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций и повреждений. Один из распространённых вопросов — можно ли протягивать заправочный шланг через кузов автомобиля, если лючок бензобака находится с противоположной стороны от топливораздаточной колонки.
Местоположение лючка бензобака зависит от конструкции конкретного автомобиля: у одних моделей он находится слева, у других — справа. Чтобы обеспечить удобство для всех водителей, автозаправочные станции (АЗС) оснащаются колонками с обеих сторон. Однако на практике нередко возникает ситуация, когда очередь к колонке с одной стороны длинная, а с другой — почти отсутствует. В таких случаях некоторые водители решают подъехать к свободной колонке и протянуть шланг через кузов автомобиля, чтобы не ждать.
Хотя такой способ заправки не всегда прямо запрещён правилами АЗС, он сопряжён с рядом рисков:
Повреждение лакокрасочного покрытия: Протягивая шланг через кузов, можно поцарапать краску или оставить вмятины.
Недостаточная длина шланга: Не на всех АЗС шланги достаточно длинные и гибкие. Попытка дотянуться до лючка может привести к повреждению оборудования или автомобиля.
Нарушение правил движения на территории АЗС: Подъезд к колонке "против шерсти" может создать аварийную ситуацию и вызвать недовольство других водителей.
Кроме того, некоторые АЗС могут иметь собственные правила, запрещающие подобные манёвры. Поэтому перед заправкой рекомендуется ознакомиться с информационными табло на территории станции.
Чтобы избежать неприятностей, следует придерживаться следующих рекомендаций:
Подъезжать к колонке со стороны расположения лючка бензобака: Это минимизирует риск повреждений и обеспечивает удобство заправки.
Не использовать шланг с противоположной стороны: Если очередь к нужной колонке длинная, лучше подождать или выбрать другую АЗС, чем рисковать безопасностью и состоянием автомобиля.
Соблюдать правила движения на территории АЗС: Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения и предотвратит возможные конфликты.
Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит безопасную и комфортную заправку автомобиля.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
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