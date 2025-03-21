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Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды

2:30
Авто

Несмотря на общий тренд в сторону электрификации, Mazda продолжает инвестировать в развитие двигателей внутреннего сгорания. Компания анонсировала разработку нового силового агрегата Skyactiv-Z, который должен превзойти текущие моторы Skyactiv-G и Skyactiv-X по эффективности и экономичности.

Skyactiv-Drive
Фото: commons.wikimedia.org by Airhead, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Skyactiv-Drive

Новое поколение ДВС: Skyactiv-Z

Mazda активно работает над новым 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем Skyactiv-Z, который обещает значительно повысить КПД и улучшить показатели расхода топлива. Первым автомобилем, который получит этот двигатель, станет следующая генерация кроссовера Mazda CX-5. Ожидается, что новая модель появится ближе к концу 2027 года.

Инженеры компании не ограничиваются стандартными бензиновыми версиями и уже разрабатывают гибридный вариант, который Mazda создаёт без участия сторонних производителей.

Возвращение роторного двигателя

Одной из главных сенсаций стало заявление компании о расширении применения роторного двигателя Ванкеля. Эта легендарная технология, известная по моделям RX-7 и RX-8, уже вернулась в компактном формате в гибриде MX-30 e-Skyactiv R-EV, где выполняет роль увеличителя запаса хода. Теперь Mazda рассматривает возможность его интеграции в другие модели.

Развитие технологии SPCCI

Хотя Skyactiv-X не стал революционным прорывом, Mazda не отказывается от усовершенствования концепции SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition — управляемое искрой воспламенение сжатия). Эта технология позволяет двигателю работать в разных режимах — как с традиционной свечной системой, так и с воспламенением от сжатия, что увеличивает эффективность без ущерба для мощности. В теории это приближает характеристики бензинового двигателя к дизельному, снижая расход топлива и уровень вредных выбросов.

Что это значит для рынка?

Mazda остаётся одной из немногих компаний, продолжающих инвестировать в ДВС на фоне стремительно растущего рынка электромобилей. Skyactiv-Z и дальнейшая работа над роторными моторами показывают, что в ближайшие годы Mazda не собирается отказываться от традиционных силовых установок, делая их более экологичными и экономичными.

Уточнения

Mazda Motor Corporation (яп. マツダ株式会社 мацуда кабусики-гайся), кратко: Mazda (рус. «Ма́зда») — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда». Штаб-квартира расположена в посёлке Футю, уезд Аки, префектура Хиросима, Япония. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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