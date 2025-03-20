Пикап из Volkswagen Beetle: как классический Жук вдохновил кастомизаторов

2:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Культовый Volkswagen Beetle, который уже много лет остается символом автомобильной истории, получил неожиданное переосмысление. Дизайнеры из Garagem Master представили уникальный концепт OceanX - пикап, который сочетает в себе классический стиль "Жука" и современные технологии.

Фото: commons.wikimedia.org by Josh Rinard, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Carlsbad Volkswagen Beetle (Unsplash)

Как выглядит новый Beetle OceanX?

Передняя часть:

Концепт сохранил узнаваемый силуэт Volkswagen Beetle, но получил современные светодиодные фары с ретро-эстетикой. Минималистичная решетка радиатора и массивный бампер придают машине брутальный и одновременно стильный вид.

Кузов:

Главная особенность — компактная, но функциональная грузовая платформа, которая превращает OceanX в полноценный пикап. Дизайнерские линии кузова отсылают к классике 70-х, но при этом органично сочетаются с современными аэродинамическими решениями.

Что внутри?

Салон в духе ретро-футуризма: концепция сочетает черные, синие и оранжевые оттенки, создавая уникальную атмосферу внутри авто.

Цифровая панель приборов с полностью сенсорным интерфейсом — новинка, которая контрастирует с классическим дизайном кузова.

с полностью сенсорным интерфейсом — новинка, которая контрастирует с классическим дизайном кузова. Современная мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto , что делает машину удобной для повседневных поездок.

с поддержкой , что делает машину удобной для повседневных поездок. Кожаные сиденья с контрастной прострочкой придают премиальный вид и подчеркивают стильную концепцию модели.

Технические характеристики: что под капотом?

Двигатель : 2.0-литровый Turbo Flex , выдающий 220 л. с. и 35,7 Нм крутящего момента.

: 2.0-литровый , выдающий и 35,7 Нм крутящего момента. Коробка передач : 8-ступенчатый автомат , обеспечивающий плавное ускорение и комфортное управление .

: 8-ступенчатый , обеспечивающий . Экономичность: мотор адаптирован для современных экологических стандартов, предлагая оптимальный баланс мощности и расхода топлива.

Почему концепт OceanX вызывает интерес?

Этот проект — не просто эксперимент дизайнеров. OceanX показывает, как можно совместить легендарный стиль прошлого с технологиями будущего. Машина выглядит так, будто Volkswagen мог бы выпустить её серийно - и это одна из главных причин, почему концепт вызвал восторг у поклонников бренда.

Будет ли OceanX когда-нибудь серийной моделью? Пока остается только мечтать, но одно очевидно — если бы такая машина появилась на рынке, она стала бы настоящим хитом среди любителей ретро-авто с современным функционалом.

Уточнения

Volkswagen Beetle — компактный автомобиль, который производился и продавался компанией Volkswagen.

