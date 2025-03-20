Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стирайте втрое быстрее: Haier выпустила машинку с тремя барабанами
Шикарные, таинственные, незаслуженно недооценённые: почему чёрные кошки – особенные
Диетологи ликуют: этот ингредиент превращает овсянку в секретное оружие для похудения
Новая рубашка или химический коктейль? Почему свежекупленные вещи опаснее, чем вы думаете
Масса электрона, заряд и постоянная Планка: найден ключ к энергии будущего
Не только Дракула: чем ещё знаменит этот таинственный портовый город
Модные варианты стрижек, которые подчеркнут достоинства круглого лица: стильные тренды 2025 года
Водонаева о расставании сына Дубцовой с Тоней Худяковой: какая драма
Усталость и слабость могут быть не от недосыпа — причина в этом элементе

Пикап из Volkswagen Beetle: как классический Жук вдохновил кастомизаторов

2:42
Авто

Культовый Volkswagen Beetle, который уже много лет остается символом автомобильной истории, получил неожиданное переосмысление. Дизайнеры из Garagem Master представили уникальный концепт OceanX - пикап, который сочетает в себе классический стиль "Жука" и современные технологии.

Carlsbad Volkswagen Beetle (Unsplash)
Фото: commons.wikimedia.org by Josh Rinard, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Carlsbad Volkswagen Beetle (Unsplash)

Как выглядит новый Beetle OceanX?

Передняя часть:

Концепт сохранил узнаваемый силуэт Volkswagen Beetle, но получил современные светодиодные фары с ретро-эстетикой. Минималистичная решетка радиатора и массивный бампер придают машине брутальный и одновременно стильный вид.

Кузов:

Главная особенность — компактная, но функциональная грузовая платформа, которая превращает OceanX в полноценный пикап. Дизайнерские линии кузова отсылают к классике 70-х, но при этом органично сочетаются с современными аэродинамическими решениями.

Что внутри?

Салон в духе ретро-футуризма: концепция сочетает черные, синие и оранжевые оттенки, создавая уникальную атмосферу внутри авто.

  • Цифровая панель приборов с полностью сенсорным интерфейсом — новинка, которая контрастирует с классическим дизайном кузова.
  • Современная мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, что делает машину удобной для повседневных поездок.
  • Кожаные сиденья с контрастной прострочкой придают премиальный вид и подчеркивают стильную концепцию модели.

Технические характеристики: что под капотом?

  • Двигатель: 2.0-литровый Turbo Flex, выдающий 220 л. с. и 35,7 Нм крутящего момента.
  • Коробка передач: 8-ступенчатый автомат, обеспечивающий плавное ускорение и комфортное управление.
  • Экономичность: мотор адаптирован для современных экологических стандартов, предлагая оптимальный баланс мощности и расхода топлива.

Почему концепт OceanX вызывает интерес?

Этот проект — не просто эксперимент дизайнеров. OceanX показывает, как можно совместить легендарный стиль прошлого с технологиями будущего. Машина выглядит так, будто Volkswagen мог бы выпустить её серийно - и это одна из главных причин, почему концепт вызвал восторг у поклонников бренда.

Будет ли OceanX когда-нибудь серийной моделью? Пока остается только мечтать, но одно очевидно — если бы такая машина появилась на рынке, она стала бы настоящим хитом среди любителей ретро-авто с современным функционалом.

Уточнения

Volkswagen Beetle компактный автомобиль, который производился и продавался компанией Volkswagen.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
В США обвинили Китай в отработке космических ударов
Стирайте втрое быстрее: Haier выпустила машинку с тремя барабанами
Шикарные, таинственные, незаслуженно недооценённые: почему чёрные кошки – особенные
Диетологи ликуют: этот ингредиент превращает овсянку в секретное оружие для похудения
Пикап из Volkswagen Beetle: как классический Жук вдохновил кастомизаторов
Новая рубашка или химический коктейль? Почему свежекупленные вещи опаснее, чем вы думаете
Масса электрона, заряд и постоянная Планка: найден ключ к энергии будущего
Не только Дракула: чем ещё знаменит этот таинственный портовый город
Модные варианты стрижек, которые подчеркнут достоинства круглого лица: стильные тренды 2025 года
Водонаева о расставании сына Дубцовой с Тоней Худяковой: какая драма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.