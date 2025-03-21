Электровелосипед Pi Pop: революция или обман? Узнайте правду о суперконденсаторах!

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Французская компания представила необычный электровелосипед Pi Pop, который вместо традиционного аккумулятора использует суперконденсаторы. В отличие от привычных батарей, конденсаторы подзаряжаются прямо во время езды — при вращении педалей. Однако такая система имеет свои ограничения.

Фото: commons.wikimedia.org by morebyless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стоянка электровелосипедов

Суперконденсаторы не способны долго хранить энергию, поэтому они разряжаются почти мгновенно. Запаса мощности хватает всего на 8 ватт-часов, а электродвигатель полностью теряет заряд уже через две минуты работы. Это означает, что велосипедисту придется крутить педали практически без поддержки электромотора.

Кроме того, несмотря на свою инновационность, Pi Pop нельзя назвать практичным транспортом. Его вес достигает 22,5 кг, а высокая цена почти в 2 700 евро делает покупку спорным вложением. За эти деньги можно найти более удобные и эффективные модели электровелосипедов.

Хотя гибридные автомобили давно используют системы рекуперации энергии, для велосипедов такая технология пока остается сомнительной альтернативой классическим аккумуляторам. Для повседневных поездок Pi Pop вряд ли подойдет, ведь его владелец будет зависеть от постоянной подзарядки во время движения.

Уточнения

Иони́стор (суперконденсатор, ультраконденсатор, двухслойный электрохимический конденсатор) — электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. По характеристикам занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источником тока.

