ТОП-5 автомобилей, которые в СССР лучше всего переносили зиму

Морозы, снег, ледяной ветер и непрочищенные дороги — вот типичная зима в СССР.
В таких условиях не каждая машина могла справляться с повседневной эксплуатацией. Однако были автомобили, которые показывали отличную выживаемость и надёжность в холода. Представляем ТОП-5 советских машин, которые лучше всего переносили зиму.
1. УАЗ-469
Армейский вездеход, созданный для тяжёлых условий. Заводился даже в морозы при минимальной подготовке.
Высокий клиренс, проходимость и простая конструкция позволяли ездить по любым сугробам. Печка хоть и простая, но грела салон эффективно.
2. ВАЗ-2101 ("Копейка")
Один из самых надёжных в морозы легковых автомобилей. Хорошая печка, карбюраторный двигатель легко запускался в холод при правильной регулировке.
Простая система зажигания и наличие ручного подсоса облегчали утренний запуск.
3. Москвич-412
Двигатель с хорошей тягой и выносливостью. Даже при минусовых температурах заводился при минимальном обслуживании.
Имел неплохой обогрев салона и устойчивость на скользкой дороге.
4. ГАЗ-24 "Волга"
Более тяжёлая машина, но отлично вела себя зимой на дороге. Двигатель ГАЗ-24 был мощным и не боялся морозов.
Печка работала уверенно, прогревая большой салон довольно быстро.
5. ЗАЗ-968 "Запорожец"
Благодаря заднему расположению двигателя быстрее прогревался. Воздушное охлаждение позволяло избежать замерзания охлаждающей жидкости.
Несмотря на маленькие габариты, уверенно ехал по заснеженным дорогам.
6. ВАЗ-2106
Эта модель "Жигулей" была одной из самых популярных в СССР. Простая конструкция, доступность запчастей и надёжный двигатель делали "шестерку" неприхотливой в эксплуатации.
Многие водители самостоятельно готовили "Жигули" к зиме, утепляя двигатель и устанавливая зимнюю резину.
Эти автомобили были разработаны с учётом суровых климатических условий СССР. Они отличались надёжностью, проходимостью и способностью работать в самых экстремальных условиях.
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