ТОП-5 автомобилей, которые в СССР лучше всего переносили зиму

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Морозы, снег, ледяной ветер и непрочищенные дороги — вот типичная зима в СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by ER2-1236, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ UAZ-469 new

В таких условиях не каждая машина могла справляться с повседневной эксплуатацией. Однако были автомобили, которые показывали отличную выживаемость и надёжность в холода. Представляем ТОП-5 советских машин, которые лучше всего переносили зиму.

1. УАЗ-469

Армейский вездеход, созданный для тяжёлых условий. Заводился даже в морозы при минимальной подготовке.

Высокий клиренс, проходимость и простая конструкция позволяли ездить по любым сугробам. Печка хоть и простая, но грела салон эффективно.

2. ВАЗ-2101 ("Копейка")

Один из самых надёжных в морозы легковых автомобилей. Хорошая печка, карбюраторный двигатель легко запускался в холод при правильной регулировке.

Простая система зажигания и наличие ручного подсоса облегчали утренний запуск.

3. Москвич-412

Двигатель с хорошей тягой и выносливостью. Даже при минусовых температурах заводился при минимальном обслуживании.

Имел неплохой обогрев салона и устойчивость на скользкой дороге.

4. ГАЗ-24 "Волга"

Более тяжёлая машина, но отлично вела себя зимой на дороге. Двигатель ГАЗ-24 был мощным и не боялся морозов.

Печка работала уверенно, прогревая большой салон довольно быстро.

5. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Благодаря заднему расположению двигателя быстрее прогревался. Воздушное охлаждение позволяло избежать замерзания охлаждающей жидкости.

Несмотря на маленькие габариты, уверенно ехал по заснеженным дорогам.

6. ВАЗ-2106

Эта модель "Жигулей" была одной из самых популярных в СССР. Простая конструкция, доступность запчастей и надёжный двигатель делали "шестерку" неприхотливой в эксплуатации.

Многие водители самостоятельно готовили "Жигули" к зиме, утепляя двигатель и устанавливая зимнюю резину.

Эти автомобили были разработаны с учётом суровых климатических условий СССР. Они отличались надёжностью, проходимостью и способностью работать в самых экстремальных условиях.