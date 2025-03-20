Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Антонов уличил Вику Цыганову в зависти после критики в адрес покойного Бедроса Киркорова
Это место в Греции называют идеальным для весенних путешествий – и вот почему
Новая гипотеза шокировала научный мир: океан был слишком ядовит, чтобы в нем зародилась жизнь
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Бюджетный забор: простой способ огородить участок
Украина по вине Зеленского стремительно теряет будущее
Заправил 95-й, а через неделю в баке уже 92-й — хитрый обман или физика
Купили кошке дорогую игрушку, а она играет с фантиком? Вот почему так происходит
Геракл позавидует: вот как накачать стальные плечи без риска получить травму

ТОП-5 автомобилей, которые в СССР лучше всего переносили зиму

2:32
Авто

Морозы, снег, ледяной ветер и непрочищенные дороги — вот типичная зима в СССР.

UAZ-469 new
Фото: commons.wikimedia.org by ER2-1236, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
UAZ-469 new

В таких условиях не каждая машина могла справляться с повседневной эксплуатацией. Однако были автомобили, которые показывали отличную выживаемость и надёжность в холода. Представляем ТОП-5 советских машин, которые лучше всего переносили зиму.

1. УАЗ-469

Армейский вездеход, созданный для тяжёлых условий. Заводился даже в морозы при минимальной подготовке.

Высокий клиренс, проходимость и простая конструкция позволяли ездить по любым сугробам. Печка хоть и простая, но грела салон эффективно.

2. ВАЗ-2101 ("Копейка")

Один из самых надёжных в морозы легковых автомобилей. Хорошая печка, карбюраторный двигатель легко запускался в холод при правильной регулировке.

Простая система зажигания и наличие ручного подсоса облегчали утренний запуск.

3. Москвич-412

Двигатель с хорошей тягой и выносливостью. Даже при минусовых температурах заводился при минимальном обслуживании.

Имел неплохой обогрев салона и устойчивость на скользкой дороге.

4. ГАЗ-24 "Волга"

Более тяжёлая машина, но отлично вела себя зимой на дороге. Двигатель ГАЗ-24 был мощным и не боялся морозов.

Печка работала уверенно, прогревая большой салон довольно быстро.

5. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Благодаря заднему расположению двигателя быстрее прогревался. Воздушное охлаждение позволяло избежать замерзания охлаждающей жидкости.

Несмотря на маленькие габариты, уверенно ехал по заснеженным дорогам.

6. ВАЗ-2106

Эта модель "Жигулей" была одной из самых популярных в СССР. Простая конструкция, доступность запчастей и надёжный двигатель делали "шестерку" неприхотливой в эксплуатации.

Многие водители самостоятельно готовили "Жигули" к зиме, утепляя двигатель и устанавливая зимнюю резину.

Эти автомобили были разработаны с учётом суровых климатических условий СССР. Они отличались надёжностью, проходимостью и способностью работать в самых экстремальных условиях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Сводка с фронта: спецназ Британии привели в готовность для отправки на Украину, под Белгородом ВСУ лезут в щель Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Геракл позавидует: вот как накачать стальные плечи без риска получить травму
Уничтожено 8 миллионов кур: вот как администрация Байдена устроила яичный апокалипсис
Исследования доказывают: лучший кофе — не тот, о котором вы думаете
Готовитесь к свиданию? Сделайте эту процедуру – и ваши руки будут идеальными
Кора лопнула, но ещё не поздно: 5 шагов, которые помогут восстановить дерево
Материнство раскрыло новые грани: Сати Казанова готовит сюрприз для поклонников
Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в национальной сборной, побив рекорд Кержакова
Секретный уголок Франции, где остановилось время
Новые правила для дачников: какие постройки облагаются налогом
Клад без золота: что древний человек спрятал под Воронежем 42 тысячи лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.