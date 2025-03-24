Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визит лидера — Ким Чен Ын прибудет в Россию
Инициатива Трампа: что США предложила России ради урегулирования на Украине
Уютный чердак без перепланировки: помогает неожиданное решение
5 растений, которые сделают ваш сад роскошным с минимальными усилиями
Память не стирается зря: в мозге нашли механизм её защиты
Хотят одного: власти заявили, к чему пришли США и РФ
Первое появление после скандала — Тейлор Свифт вернулась спустя 3 месяца молчания
Вслед за Пермью и Казанью: ещё один город отказался от Лолиты
Вопрос безопасности — Песков раскрыл подробности встречи с США

Цены, качество, срок службы: что нужно знать о китайских шинах перед покупкой

1:28
Авто

Продажи новых легковых шин в России выросли на 23% в 2024 году по сравнению с 2023-м. При этом на рынке наблюдается активное доминирование китайских брендов. Сейчас продукция из Китая занимает 70% сегмента, сообщает издание "За рулем".

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Рост китайского влияния на рынке шин

Генеральный директор АО "Кордиант" Вадим Володин на пресс-конференции в Ульяновске заявил, что за 2024 год в России было продано 56,4 млн новых легковых шин. Учитывая высокую долю китайских брендов, российские производители планируют увеличить выпуск собственной продукции.

Что изменится в производстве российских шин

Чтобы составить конкуренцию китайской продукции, российские заводы в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске увеличивают объёмы производства. В 2024 году компания "Кордиант" планирует выпустить шины размерностью 22 дюйма и занять 14-15% рынка новых покрышек.

Спрос на качественные покрышки в России продолжает расти, и производители активно перестраивают мощности, чтобы соответствовать новым реалиям. Однако пока китайские бренды удерживают лидерство, предлагая широкий ассортимент по конкурентным ценам.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Больше не нужны наушники — создан звук, который сможет услышать лишь один человек
Наука и техника
Больше не нужны наушники — создан звук, который сможет услышать лишь один человек Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Секрет китайского способа выращивания томатов — урожай в два раза больше
Садоводство, цветоводство
Секрет китайского способа выращивания томатов — урожай в два раза больше Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Как римляне превратили Спарту в древний Диснейленд: шокирующая правда Игорь Буккер Пощёчина Трампу: как Зеленский одним ударом разрушил надежды на мирное соглашение? Дмитрий Плотников Главный страх администрации Трампа — обрушение фондового рынка. Поэтому Украина будет демилитаризована Любовь Степушова
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Инициатива Трампа: что США предложила России ради урегулирования на Украине
Уютный чердак без перепланировки: помогает неожиданное решение
5 растений, которые сделают ваш сад роскошным с минимальными усилиями
Память не стирается зря: в мозге нашли механизм её защиты
Хотят одного: власти заявили, к чему пришли США и РФ
Первое появление после скандала — Тейлор Свифт вернулась спустя 3 месяца молчания
Вслед за Пермью и Казанью: ещё один город отказался от Лолиты
Вопрос безопасности — Песков раскрыл подробности встречи с США
Черноморская инициатива — раскрыта тема переговоров РФ и США
Тайный ужин в Голливуде: Энистон и Паскаль провели вечер вместе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.