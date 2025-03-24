Цены, качество, срок службы: что нужно знать о китайских шинах перед покупкой

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Продажи новых легковых шин в России выросли на 23% в 2024 году по сравнению с 2023-м. При этом на рынке наблюдается активное доминирование китайских брендов. Сейчас продукция из Китая занимает 70% сегмента, сообщает издание "За рулем".

Фото: Freepik by fxquadro Склад автомобильных шин

Рост китайского влияния на рынке шин

Генеральный директор АО "Кордиант" Вадим Володин на пресс-конференции в Ульяновске заявил, что за 2024 год в России было продано 56,4 млн новых легковых шин. Учитывая высокую долю китайских брендов, российские производители планируют увеличить выпуск собственной продукции.

Что изменится в производстве российских шин

Чтобы составить конкуренцию китайской продукции, российские заводы в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске увеличивают объёмы производства. В 2024 году компания "Кордиант" планирует выпустить шины размерностью 22 дюйма и занять 14-15% рынка новых покрышек.

Спрос на качественные покрышки в России продолжает расти, и производители активно перестраивают мощности, чтобы соответствовать новым реалиям. Однако пока китайские бренды удерживают лидерство, предлагая широкий ассортимент по конкурентным ценам.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

