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Один перекрёсток — два правила: что делать, если знаки противоречат светофору

2:02
Авто

Многие водители уверены, что светофор всегда главнее дорожных знаков. Однако это не совсем так. В зависимости от ситуации приоритет может меняться, и игнорирование этого правила может привести к штрафу или аварии.

Красный сигнал светофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал светофора

Когда светофор действительно важнее знаков

Согласно пункту 6.15 ПДД, сигналы светофора имеют приоритет над знаками, регулирующими проезд перекрёстков. Это значит, что если светофор показывает зелёный свет, а знак "Уступите дорогу" предписывает остановиться, водитель может ехать, подчиняясь сигналу светофора. Однако это правило работает только в отношении знаков приоритета, таких как "Главная дорога" и "Уступите дорогу".

Когда знак важнее светофора

Но есть важное исключение: некоторые дорожные знаки распространяются не на всех участников движения. Например, если перед перекрёстком установлен знак "Движение только прямо", но светофор с дополнительной секцией разрешает поворот направо, этим правом могут воспользоваться только маршрутные транспортные средства — автобусы, троллейбусы и трамваи. Остальные водители обязаны подчиняться знаку, даже если светофор показывает разрешающий сигнал.

А если светофор не работает

Когда светофор отключается или переходит в режим мигающего жёлтого, приоритет получают дорожные знаки. Если их на перекрёстке нет, он считается нерегулируемым. В этом случае действует "правило правой руки": водитель должен уступить тем, кто приближается справа.

Светофор действительно важнее знаков приоритета, но не всех дорожных знаков в целом. Игнорирование предписывающих и запрещающих знаков может привести к штрафу или даже аварии. Водителям важно учитывать не только сигналы светофора, но и особенности организации движения на каждом конкретном перекрёстке.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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