Без штрафов — без налога? Водителям предложили неожиданный бонус

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В России могут ввести скидку на транспортный налог для водителей, которые не нарушают правила. Соответствующий законопроект подготовил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с однопартийцами. В документе предлагается снизить налог на 50% для тех, кто в течение года не получал штрафов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

Как это будет работать

Депутаты предлагают дополнить Налоговый кодекс пунктом, который позволит аккуратным водителям платить только половину транспортного налога. Критерий прост — отсутствие штрафов за нарушение ПДД в течение календарного года.

Почему это выгодно

Законопроект направлен на повышение дисциплины на дорогах. По мнению его авторов, если больше водителей начнут строго соблюдать правила, это приведёт к снижению количества ДТП, уменьшению числа пострадавших и снижению нагрузки на медицину. А сэкономленные бюджетные средства можно будет направить на стимулирование безопасного вождения.

Пока инициатива находится на стадии рассмотрения, но если её примут, у водителей появится реальный финансовый стимул быть внимательнее за рулём.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



