Бескамерные против камерных — шины, которые спасут или подставят в самый неподходящий момент

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Современные автомобили почти полностью перешли на бескамерные шины, но еще в 90-х годах машины массово выпускались с камерными колесами. В чем же разница между этими технологиями и у кого из них больше преимуществ?

Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain резина

Как работают бескамерные шины и в чем их плюсы

Бескамерные шины удерживают воздух за счет внутреннего герметичного слоя и плотного прилегания к диску. Специальные выступы на диске — хампы — помогают предотвратить спадание шины. Однако некоторые старые автомобили, такие как "Москвичи" и ранние модели "Нивы", выпускались без этих выступов, поэтому комплектовались только камерными колесами.

Преимущества бескамерных шин:

Давление при проколе уходит медленно, что позволяет доехать до мастерской.

Можно самостоятельно устранить прокол жгутиками, и такой ремонт выдерживает полный срок службы покрышки.

Шины весят меньше, снижают нагрузку на подвеску и меньше нагреваются при движении.

Но есть и минусы. Если диск сильно деформирован, колесо может быстро терять воздух, поскольку герметичность соединения нарушается.

Камерные колеса: надёжность или устаревшая технология

В отличие от бескамерных, здесь герметичность обеспечивает сама камера, а не контакт с диском. Это даёт определённые преимущества: даже при повреждённом диске камера может удерживать давление.

Другие плюсы:

Колесо продолжает работать даже при небольших боковых порезах.

Используются в спицованных колесах, что делает их незаменимыми для мотоциклов, велосипедов и спецтехники.

Дешевле в производстве, поэтому часто устанавливаются на бюджетный транспорт.

Но есть и недостатки: при проколе камера мгновенно теряет воздух, а на высоких скоростях это может быть опасно. Кроме того, из-за трения камеры о шину происходит дополнительный нагрев, что ускоряет износ.

Как понять, какая шина стоит на автомобиле

Самый простой способ — проверить вентиль:

Если он легко утапливается внутрь и не имеет резинового буртика — колесо камерное.

Если вентиль закреплен жестко и имеет резиновый буртик — шина бескамерная.

Металлический вентиль с фиксирующей гайкой тоже говорит о бескамерной конструкции.

Оба типа шин имеют свои плюсы и минусы, но в легковом транспорте сегодня почти полностью доминируют бескамерные модели благодаря их безопасности и удобству эксплуатации.

Уточнения

Бескамерная шина — вид шины, в котором отсутствует камера, а борт шины герметично примыкает к диску колеса.

