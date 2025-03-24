Бескамерные против камерных — шины, которые спасут или подставят в самый неподходящий момент

Современные автомобили почти полностью перешли на бескамерные шины, но еще в 90-х годах машины массово выпускались с камерными колесами. В чем же разница между этими технологиями и у кого из них больше преимуществ?
Бескамерные шины удерживают воздух за счет внутреннего герметичного слоя и плотного прилегания к диску. Специальные выступы на диске — хампы — помогают предотвратить спадание шины. Однако некоторые старые автомобили, такие как "Москвичи" и ранние модели "Нивы", выпускались без этих выступов, поэтому комплектовались только камерными колесами.
Преимущества бескамерных шин:
Но есть и минусы. Если диск сильно деформирован, колесо может быстро терять воздух, поскольку герметичность соединения нарушается.
В отличие от бескамерных, здесь герметичность обеспечивает сама камера, а не контакт с диском. Это даёт определённые преимущества: даже при повреждённом диске камера может удерживать давление.
Другие плюсы:
Но есть и недостатки: при проколе камера мгновенно теряет воздух, а на высоких скоростях это может быть опасно. Кроме того, из-за трения камеры о шину происходит дополнительный нагрев, что ускоряет износ.
Самый простой способ — проверить вентиль:
Оба типа шин имеют свои плюсы и минусы, но в легковом транспорте сегодня почти полностью доминируют бескамерные модели благодаря их безопасности и удобству эксплуатации.
Бескамерная шина — вид шины, в котором отсутствует камера, а борт шины герметично примыкает к диску колеса.
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