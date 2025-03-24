Прощай, тосол? Какие охлаждающие жидкости теперь под запретом

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Министерство энергетики подготовило изменения в технический регламент о требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012). Поправки затронут понятия "тосол" и "антифриз", а также введут новые правила для производителей охлаждающих жидкостей.

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Запрет на "тосол" и "антифриз" без морозостойкости

Минэнерго предлагает запретить использование названий "тосол" и "антифриз" для жидкостей, которые не обладают низкозамерзающими свойствами. Теперь, если температура их кристаллизации выше -35°C, такие жидкости не смогут продаваться под привычными названиями. Это требование направлено на защиту потребителей от误leading маркировки.

Новая маркировка — что изменится для покупателей

Производителей обяжут указывать температуру начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки. Это позволит автолюбителям сразу видеть, подходит ли продукт для суровых зим или нет. Информация должна быть легко читаемой и различимой.

Охлаждающие жидкости без защиты от мороза — под запретом

Вместе с этим Минэнерго предложило запретить выпуск охлаждающих жидкостей, которые не обладают низкотемпературными характеристиками. Таким образом, на рынке останутся только те жидкости, которые действительно защищают двигатель от замерзания.

Изменения для масел: арктическим условиям — зелёный свет

Помимо охлаждающих жидкостей, новые правила затронут и масла. В частности, планируется уточнить требования к температуре вспышки в открытом тигле для некоторых видов масел. Это сделано для упрощения их сертификации и выхода на рынок, особенно в условиях эксплуатации в Арктике.

Поправки в регламент направлены на борьбу с вводящей в заблуждение маркировкой и на защиту потребителей от некачественных технических жидкостей. Однако, как эти изменения повлияют на стоимость и ассортимент товаров — вопрос остаётся открытым.

Уточнения

Тосол — советская торговая марка, под которой выпускался целый ряд технических жидкостей для автомобильной и машиностроительной отраслей. Ничего общего с современными антифризами не имеет, кроме того, что тосол также охлаждающая жидкость.

