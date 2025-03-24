Не всё идеально даже в новом авто — что нужно исправить сразу после покупки

Нулевое техобслуживание — важная процедура, напрямую влияющая на срок службы автомобиля. Особенно это касается двигателя, ведь после сборки в нём остаётся металлическая стружка, которая попадает в масло и другие технические жидкости. Если её не удалить, это может привести к преждевременному износу. Разбираемся, зачем нужно нулевое ТО и какие проблемы оно помогает избежать.
После сборки двигателя внутри него остаются мельчайшие частицы металла. Во время первых поездок они попадают в масло, что может негативно сказаться на работе силового агрегата. Чтобы избежать повреждений, нулевое ТО включает замену масла и фильтров, позволяя удалить потенциально опасные загрязнения.
В первые сотни километров детали мотора притираются друг к другу, что приводит к образованию микрочастиц износа. Если вовремя не заменить масло, эти частицы остаются в системе, создавая дополнительную нагрузку на двигатель. Это может привести к ускоренному износу и снижению эффективности работы мотора.
Нулевое ТО помогает не только продлить срок службы двигателя, но и выявить возможные заводские дефекты, которые могли остаться незамеченными при предпродажной подготовке. Некоторые автопроизводители включают эту процедуру в гарантийное обслуживание. Пропуск нулевого ТО может привести к отказу в гарантийном ремонте, если поломка будет связана с несвоевременной заменой масла.
Рекомендуемый пробег для первого техобслуживания зависит от типа двигателя:
Игнорирование этой процедуры может обойтись дорого: преждевременный износ, неожиданные поломки и отказ в гарантийном ремонте. Поэтому нулевое ТО — это не просто формальность, а реальная необходимость для долговечности автомобиля.
Гарантия на автомобиль — обязательства завода-изготовителя производить ремонт или замену детали, имеющей заводской дефект, в течение оговорённого гарантийного срока.
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