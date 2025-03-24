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Эти поломки не заметят на техосмотре, но ГАИ выпишет штраф на месте

3:07
Авто

Получить штраф за нарушения ПДД можно не только за превышение скорости или непристёгнутый ремень. Автомобиль могут запретить к эксплуатации, если у него обнаружены опасные неисправности. Это касается тормозной системы, рулевого управления, освещения, колес, топливной системы и обзорности. Разбираемся, какие поломки грозят штрафом и запретом на движение.

сломанный автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сломанный автомобиль

Опасные неисправности в тормозной системе и рулевом управлении

Выезжать на дорогу запрещено, если тормозная система работает неэффективно, или в ней есть утечки. Среди критических неисправностей — перекрученные шланги, негерметичный гидропривод или дефекты тормозных механизмов. Рулевое управление также должно быть в исправном состоянии. Подтёкшая жидкость, повреждения креплений или деформация элементов системы делают эксплуатацию невозможной. Если усилитель руля предусмотрен заводом, но отсутствует, это также нарушение.

Не работают световые приборы и сигналы

Закон запрещает езду на автомобиле, если не работают габариты, фары или стоп-сигналы. Запрещены изменения в конструкции освещения, такие как установка ксеноновых ламп вместо галогенных. Также нарушение — отсутствие рассеивателей в фарах или замена штатных приборов на несертифицированные аналоги.

Колёса и резина: что может стать причиной штрафа?

Ездить запрещено, если покрышки не соответствуют заводским параметрам, или их протектор полностью изношен. Важно соблюдать сезонность: летняя резина зимой и зимняя летом — нарушение. Также на одной оси нельзя использовать покрышки разного размера или с отличающимся рисунком протектора, за исключением "запаски", которую можно использовать только для поездки до сервиса.

Проблемы с топливной системой

Если в топливной системе есть утечки, нарушена подача топлива или токсичность выхлопных газов превышает норму, эксплуатация автомобиля запрещена. Водителя могут оштрафовать, а машину запретить к использованию до устранения неисправности.

Обзорность: важный фактор безопасности

Эксплуатация запрещена, если в автомобиле отсутствуют стекла или зеркала, предусмотренные заводом-изготовителем. Запрещена установка ветрового стекла с тонировкой, если светопропускаемость ниже 75%, а для передних боковых стекол этот показатель должен быть не менее 70%.

Можно ли доехать до СТО?

Если неисправность не затрагивает тормоза, рулевое управление, освещение и элементы безопасности, разрешено самостоятельно добраться до сервиса. Однако если дефект влияет на безопасность, передвижение запрещено даже на короткое расстояние.

Важно! В статье перечислены основные неисправности, из-за которых запрещена эксплуатация автомобиля. Полный перечень ограничений содержится в ПДД РФ.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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