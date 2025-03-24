Эти поломки не заметят на техосмотре, но ГАИ выпишет штраф на месте

Получить штраф за нарушения ПДД можно не только за превышение скорости или непристёгнутый ремень. Автомобиль могут запретить к эксплуатации, если у него обнаружены опасные неисправности. Это касается тормозной системы, рулевого управления, освещения, колес, топливной системы и обзорности. Разбираемся, какие поломки грозят штрафом и запретом на движение.
Выезжать на дорогу запрещено, если тормозная система работает неэффективно, или в ней есть утечки. Среди критических неисправностей — перекрученные шланги, негерметичный гидропривод или дефекты тормозных механизмов. Рулевое управление также должно быть в исправном состоянии. Подтёкшая жидкость, повреждения креплений или деформация элементов системы делают эксплуатацию невозможной. Если усилитель руля предусмотрен заводом, но отсутствует, это также нарушение.
Закон запрещает езду на автомобиле, если не работают габариты, фары или стоп-сигналы. Запрещены изменения в конструкции освещения, такие как установка ксеноновых ламп вместо галогенных. Также нарушение — отсутствие рассеивателей в фарах или замена штатных приборов на несертифицированные аналоги.
Ездить запрещено, если покрышки не соответствуют заводским параметрам, или их протектор полностью изношен. Важно соблюдать сезонность: летняя резина зимой и зимняя летом — нарушение. Также на одной оси нельзя использовать покрышки разного размера или с отличающимся рисунком протектора, за исключением "запаски", которую можно использовать только для поездки до сервиса.
Если в топливной системе есть утечки, нарушена подача топлива или токсичность выхлопных газов превышает норму, эксплуатация автомобиля запрещена. Водителя могут оштрафовать, а машину запретить к использованию до устранения неисправности.
Эксплуатация запрещена, если в автомобиле отсутствуют стекла или зеркала, предусмотренные заводом-изготовителем. Запрещена установка ветрового стекла с тонировкой, если светопропускаемость ниже 75%, а для передних боковых стекол этот показатель должен быть не менее 70%.
Если неисправность не затрагивает тормоза, рулевое управление, освещение и элементы безопасности, разрешено самостоятельно добраться до сервиса. Однако если дефект влияет на безопасность, передвижение запрещено даже на короткое расстояние.
Важно! В статье перечислены основные неисправности, из-за которых запрещена эксплуатация автомобиля. Полный перечень ограничений содержится в ПДД РФ.
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