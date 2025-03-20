Новый гигант на рельсах: Skoda представила трамвай длиной почти 60 метров

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В сентябре 2024 года чешская компания Škoda Group представила самый длинный в мире трамвай — модель ForCity Smart 38T, длиной почти 60 метров. Этот инновационный транспорт был разработан специально для немецкого оператора Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) и уже курсирует в городах Мангейм, Людвигсхафен и Гейдельберг.

Фото: commons.wikimedia.org by Hahys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамвай

Характеристики трамвая:

Длина: почти 60 метров ​

​ Количество секций: 6 ​

​ Вместимость: 368 пассажиров, из них 144 сидячих места

Максимальная скорость: 80 км/ч ​

​ Ширина колеи: 1000 мм ​

Трамвай оснащён системами кондиционирования, подсчёта пассажиров и способен передвигаться на батарее до 1,6 км, что позволяет ему работать даже при отсутствии внешнего электропитания.

Производство и поставка:

Škoda Group заключила контракт на поставку 114 трамваев для RNV, включая модели длиной 30, 40 и почти 60 метров. Из них 45 уже эксплуатируются в Германии. Производство каждого трамвая занимает около 18 недель.

Преимущества для региона:

Новый трамвай ForCity Smart 38T обеспечивает эффективное и экологичное решение для общественного транспорта, способствуя снижению нагрузки на дорожную сеть и улучшению качества перевозок в регионе Рейн-Неккар.

Уточнения

Трамва́й (от англ. tram — вагон, вагонетка и way — путь) — вид рельсового транспорта (уличного и внеуличного), обычно являющийся общественным городским электротранспортом, но есть исключения.

