Новый гигант на рельсах: Skoda представила трамвай длиной почти 60 метров

В сентябре 2024 года чешская компания Škoda Group представила самый длинный в мире трамвай — модель ForCity Smart 38T, длиной почти 60 метров. Этот инновационный транспорт был разработан специально для немецкого оператора Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) и уже курсирует в городах Мангейм, Людвигсхафен и Гейдельберг.
Трамвай оснащён системами кондиционирования, подсчёта пассажиров и способен передвигаться на батарее до 1,6 км, что позволяет ему работать даже при отсутствии внешнего электропитания.
Škoda Group заключила контракт на поставку 114 трамваев для RNV, включая модели длиной 30, 40 и почти 60 метров. Из них 45 уже эксплуатируются в Германии. Производство каждого трамвая занимает около 18 недель.
Новый трамвай ForCity Smart 38T обеспечивает эффективное и экологичное решение для общественного транспорта, способствуя снижению нагрузки на дорожную сеть и улучшению качества перевозок в регионе Рейн-Неккар.
Трамва́й (от англ. tram — вагон, вагонетка и way — путь) — вид рельсового транспорта (уличного и внеуличного), обычно являющийся общественным городским электротранспортом, но есть исключения.
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