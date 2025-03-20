Определены лучшие автомобили 2025 года: три модели в одном шаге от победы

Организаторы престижной премии World Car of the Year 2025 (WCOTY) назвали три автомобиля, которые вышли в финал и поборются за звание лучшего автомобиля года. В этом году среди претендентов оказались электромобили и классический внедорожник, что делает выбор жюри особенно интригующим.
Имена победителей объявят 16 апреля 2025 года на Нью-Йоркском международном автосалоне.
Помимо главной награды, жюри выберет победителей в других номинациях:
Ежегодная премия WCOTY считается одной из самых авторитетных автомобильных наград в мире. Жюри состоит из автожурналистов со всего мира, которые оценивают автомобили по критериям инноваций, дизайна, технологичности и удобства для пользователей.
Попадание в финал — уже само по себе большая честь для автопроизводителей, а победа даёт огромный престиж модели и влияет на её популярность на мировом рынке.
Премия WCOTY проводится ежегодно и считается одной из самых престижных наград в автомобильной индустрии. Победители определяются голосованием международного жюри, состоящего из автоэкспертов и журналистов, оценивающих технологии, удобство, дизайн и инновации.
Официальное объявление победителей состоится 16 апреля 2025 года на Нью-Йоркском международном автосалоне. Кто станет лучшим автомобилем года, узнаем совсем скоро. Итоговое голосование уже стартовало, и автомобильные бренды с нетерпением ожидают финального решения. Победитель будет объявлен на масштабном мероприятии. Этот титул влияет на дальнейшие продажи автомобилей и репутацию брендов, поэтому борьба за звание остаётся напряжённой. Автолюбители со всего мира следят за исходом голосования, сообщает 110 km.ru.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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