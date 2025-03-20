Определены лучшие автомобили 2025 года: три модели в одном шаге от победы

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Организаторы престижной премии World Car of the Year 2025 (WCOTY) назвали три автомобиля, которые вышли в финал и поборются за звание лучшего автомобиля года. В этом году среди претендентов оказались электромобили и классический внедорожник, что делает выбор жюри особенно интригующим.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Toyota Land Cruiser 250 VX

Финалисты премии "Всемирный автомобиль года 2025"

Kia EV3 - компактный электромобиль с современным дизайном, который обещает стать одним из самых доступных и популярных в своём классе. Он сочетает прогрессивные технологии, стильный внешний вид и экологичность. Mini Cooper Electric - культовый британский хэтчбек в полностью электрическом исполнении. Этот автомобиль сохраняет фирменную харизму Mini, но при этом ориентирован на экологичное будущее. Toyota Land Cruiser 250 - обновлённая версия легендарного внедорожника. В отличие от своих электрических соперников, этот автомобиль делает ставку на надёжность, проходимость и традиционные ценности бренда.

Имена победителей объявят 16 апреля 2025 года на Нью-Йоркском международном автосалоне.

Другие номинации премии World Car of the Year 2025

Помимо главной награды, жюри выберет победителей в других номинациях:

Лучший электромобиль : Kia EV3, Porsche Macan Electric, Volvo EX90.

: Kia EV3, Porsche Macan Electric, Volvo EX90. Лучший люксовый автомобиль : Lexus GX, Porsche Panamera, Volkswagen ID. Buzz.

: Lexus GX, Porsche Panamera, Volkswagen ID. Buzz. Лучший спортивный автомобиль : Bentley Continental GT Speed, BMW M5, Porsche Taycan Turbo GT.

: Bentley Continental GT Speed, BMW M5, Porsche Taycan Turbo GT. Лучший городской автомобиль : BYD Seagull/Dolphin Mini, Hyundai Inster/Casper Electric, Suzuki Swift.

: BYD Seagull/Dolphin Mini, Hyundai Inster/Casper Electric, Suzuki Swift. Лучший автомобильный дизайн: Kia EV3, Mini Cooper Electric, Toyota Land Cruiser 250.

Что делает премию World Car of the Year такой престижной?

Ежегодная премия WCOTY считается одной из самых авторитетных автомобильных наград в мире. Жюри состоит из автожурналистов со всего мира, которые оценивают автомобили по критериям инноваций, дизайна, технологичности и удобства для пользователей.

Попадание в финал — уже само по себе большая честь для автопроизводителей, а победа даёт огромный престиж модели и влияет на её популярность на мировом рынке.

Какой автомобиль победит?

Премия WCOTY проводится ежегодно и считается одной из самых престижных наград в автомобильной индустрии. Победители определяются голосованием международного жюри, состоящего из автоэкспертов и журналистов, оценивающих технологии, удобство, дизайн и инновации.

Официальное объявление победителей состоится 16 апреля 2025 года на Нью-Йоркском международном автосалоне. Кто станет лучшим автомобилем года, узнаем совсем скоро. Итоговое голосование уже стартовало, и автомобильные бренды с нетерпением ожидают финального решения. Победитель будет объявлен на масштабном мероприятии. Этот титул влияет на дальнейшие продажи автомобилей и репутацию брендов, поэтому борьба за звание остаётся напряжённой. Автолюбители со всего мира следят за исходом голосования, сообщает 110 km.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

