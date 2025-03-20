АКПП, живи: как продлить жизнь автоматической коробке передач

Вопрос, который мучает многих водителей автомобилей с автоматической коробкой передач: что делать при остановке на светофоре — оставлять в режиме "D" (драйв) или переводить в "N" (нейтраль)?
Ответ зависит от типа трансмиссии и продолжительности остановки. Давайте разберемся, что будет правильнее и безопаснее.
Автоматические коробки передач бывают разные, и это влияет на рекомендации по их использованию.
Вывод: при короткой остановке не нужно переключаться в "N" - это не снизит износ, а наоборот, может навредить коробке из-за лишних переключений.
Вывод: если вы стоите дольше 15 секунд, лучше перевести в "N" или "P". Или использовать систему "старт-стоп", если она предусмотрена.
Если у вас классическая АКПП, не заморачивайтесь и спокойно держите в "D" на светофоре. Если же у вас коробка DSG, подумайте о том, чтобы переключаться в "N" при долгих остановках.
Простые правила помогут продлить жизнь коробки передач и избавят вас от лишних переживаний.
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.
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