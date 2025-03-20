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АКПП, живи: как продлить жизнь автоматической коробке передач

2:08
Авто

Вопрос, который мучает многих водителей автомобилей с автоматической коробкой передач: что делать при остановке на светофоре — оставлять в режиме "D" (драйв) или переводить в "N" (нейтраль)?

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Ответ зависит от типа трансмиссии и продолжительности остановки. Давайте разберемся, что будет правильнее и безопаснее.

Тип АКПП имеет значение

Автоматические коробки передач бывают разные, и это влияет на рекомендации по их использованию.

Гидротрансформаторная АКПП (классическая "автомат")

  • Если оставить в "D" на светофоре, то двигатель продолжает работать, а трансмиссия передает минимальный крутящий момент. Чтобы машина не двигалась, достаточно удерживать педаль тормоза.

Вывод: при короткой остановке не нужно переключаться в "N" - это не снизит износ, а наоборот, может навредить коробке из-за лишних переключений.

АКПП с двойным сцеплением (DSG)

  • В этой системе при остановке в "D" одно из сцеплений остается задействованным, что при долгом удержании тормоза может привести к повышенному износу.

Вывод: если вы стоите дольше 15 секунд, лучше перевести в "N" или "P". Или использовать систему "старт-стоп", если она предусмотрена.

Как правильно пользоваться АКПП на светофорах?

  • Короткие остановки (до 15 секунд): Оставляйте в "D", держите педаль тормоза.
  • Длительные остановки (больше 15 секунд): Переключайтесь в "N" (если у вас DSG) или в "P", если ожидается более длительное ожидание.
  • Важно! Не забывайте, что частые лишние переключения между "D" и "N" могут изнашивать соленоиды и гидроблок АКПП, поэтому не стоит делать это без необходимости.

Если у вас классическая АКПП, не заморачивайтесь и спокойно держите в "D" на светофоре. Если же у вас коробка DSG, подумайте о том, чтобы переключаться в "N" при долгих остановках.

Простые правила помогут продлить жизнь коробки передач и избавят вас от лишних переживаний.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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