АКПП, живи: как продлить жизнь автоматической коробке передач

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Вопрос, который мучает многих водителей автомобилей с автоматической коробкой передач: что делать при остановке на светофоре — оставлять в режиме "D" (драйв) или переводить в "N" (нейтраль)?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Ответ зависит от типа трансмиссии и продолжительности остановки. Давайте разберемся, что будет правильнее и безопаснее.

Тип АКПП имеет значение

Автоматические коробки передач бывают разные, и это влияет на рекомендации по их использованию.

Гидротрансформаторная АКПП (классическая "автомат")

Если оставить в "D" на светофоре, то двигатель продолжает работать, а трансмиссия передает минимальный крутящий момент. Чтобы машина не двигалась, достаточно удерживать педаль тормоза.

Вывод: при короткой остановке не нужно переключаться в "N" - это не снизит износ, а наоборот, может навредить коробке из-за лишних переключений.

АКПП с двойным сцеплением (DSG)

В этой системе при остановке в "D" одно из сцеплений остается задействованным, что при долгом удержании тормоза может привести к повышенному износу.

Вывод: если вы стоите дольше 15 секунд, лучше перевести в "N" или "P". Или использовать систему "старт-стоп", если она предусмотрена.

Как правильно пользоваться АКПП на светофорах?

Короткие остановки (до 15 секунд): Оставляйте в "D" , держите педаль тормоза.

Оставляйте в , держите педаль тормоза. Длительные остановки (больше 15 секунд): Переключайтесь в "N" (если у вас DSG) или в "P" , если ожидается более длительное ожидание.

Переключайтесь в (если у вас DSG) или в , если ожидается более длительное ожидание. Важно! Не забывайте, что частые лишние переключения между "D" и "N" могут изнашивать соленоиды и гидроблок АКПП, поэтому не стоит делать это без необходимости.

Если у вас классическая АКПП, не заморачивайтесь и спокойно держите в "D" на светофоре. Если же у вас коробка DSG, подумайте о том, чтобы переключаться в "N" при долгих остановках.

Простые правила помогут продлить жизнь коробки передач и избавят вас от лишних переживаний.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.

