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Возрождение дизельных седанов: чем удивит Renault Megane GrandCoupé

1:46
Авто

В последние годы наблюдается снижение популярности седанов в пользу кроссоверов и внедорожников. Однако некоторые автопроизводители продолжают предлагать традиционные седаны, привлекая покупателей, ценящих классический дизайн и экономичность.

2018 Renault Megane Grandcoupe 1.6 SCe 115 Zen
Фото: commons.wikimedia.org by KGC626, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2018 Renault Megane Grandcoupe 1.6 SCe 115 Zen

Возвращение дизельного седана

Renault представил обновлённую версию Megane GrandCoupé, оснащённую дизельным двигателем dCi 115 EDC. Этот 1,5-литровый четырёхцилиндровый мотор мощностью 85 кВт (115 л. с.) обеспечивает разгон с 0 до 100 км/ч за 11,2 секунды. Главное преимущество — низкий расход топлива: 4,6 литра на 100 км, что при объёме бака 49 литров позволяет проехать до 1000 км без дозаправки.

Комплектация и цена

Модель доступна в комплектации Techno, включающей двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, 17-дюймовые колёсные диски и мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном. Стоимость бензиновой версии TCe 140 начинается от 559 000 чешских крон, дизельной dCi 115 EDC — от 629 000 крон.

Конкуренты на рынке

Основным конкурентом Renault Megane GrandCoupé является Toyota Corolla в кузове седан, предлагающаяся с бензиновыми двигателями по схожей цене. Обе модели ориентированы на покупателей, предпочитающих традиционные седаны с экономичными двигателями.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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