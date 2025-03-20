Tesla против стены: автопилот электромобиля неожиданно провалился при эксперименте

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Недавно блогер Марк Робер провёл эксперимент, сравнив системы автономного вождения двух автомобилей — Tesla Model Y и Lexus RX. Целью теста было оценить их способность обнаруживать и реагировать на различные препятствия на дороге.​

Фото: commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Tesla Model 3

Сценарии тестирования:

Фигурина ребёнка на дороге: при движении со скоростью 64 км/ч Lexus RX успешно обнаружил и остановился перед фигуриной ребёнка. В то же время Tesla Model Y, полагаясь на систему автоматического экстренного торможения, не смогла своевременно затормозить и сбила препятствие. Однако при активированном режиме автопилота Tesla успешно остановилась перед фигуриной. Ребёнок, выбегающий из-за припаркованного автомобиля: обе модели успешно справились с этой задачей, своевременно обнаружив препятствие и остановившись. Условия плохой видимости: В условиях тумана и дождя Tesla Model Y испытала трудности с обнаружением препятствий, в то время как Lexus RX, оснащённый системой LIDAR, продолжал эффективно распознавать объекты. Иллюзорная стена: В финальном тесте перед автомобилями установили пенопластовую стену с изображением дороги, создавая иллюзию продолжения пути. Lexus RX распознал препятствие и остановился, тогда как Tesla Model Y продолжила движение и пробила стену.

Эксперимент показал, что системы автономного вождения, использующие LIDAR, как в Lexus RX, обладают преимуществом в обнаружении препятствий в сложных условиях. В то время как системы, основанные исключительно на камерах, как в Tesla Model Y, могут испытывать трудности в определённых сценариях.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.

