Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты белоснежной улыбки: осветляем зубы дома правильно
Нужно ли сажать плодовые деревья парами? Разбираем мифы и реальные факты
Опасный двойник: чем ландыш отличается от медвежьего лука
Эти продукты, богатые триптофаном, помогут вам уснуть: проверьте свой рацион!
Звезда НХЛ погиб на лыжном склоне — что скрывает роковое стечение обстоятельств?
Этот тюлень не должен был выжить, но случилось чудо
Как бактерии помогают заменить обычный пластик экологичным аналогом
Бородина показала, как дрессирует Сердюкова в бытовых вопросах
Тайна прощения: учимся отпускать обиды и возвращаем гармонию в отношения

Lexus — в топе? Назван самый надежный гибридный автомобиль

3:02
Авто

В последние годы популярность гибридных автомобилей значительно возросла. Они сочетают в себе топливную экономичность и экологичность, однако многие автолюбители задаются вопросом: какие модели действительно надежны и не требуют частого ремонта?

Lexus NX
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Lexus NX

По данным исследований, проведенных на основе отзывов владельцев и статистики поломок, наиболее надежными гибридными автомобилями признаны несколько моделей, среди которых лидирующую позицию занял Lexus NX (2014-2021).

Lexus NX — эталон надежности среди гибридов

Lexus всегда славился качеством сборки и долговечностью своих автомобилей, но NX в кузове первого поколения (2014-2021) показал почти безупречные результаты.

Рейтинг надежности: 100% - по данным опросов, владельцы практически не сталкиваются с серьезными поломками.
Минимум проблем с электроникой - в отличие от многих современных авто, где жалуются на сбои в мультимедиа и системах помощи водителю.
Долговечность батареи - гибридная установка NX прослужит десятки лет без значительного падения емкости.

Благодаря этим характеристикам Lexus NX стал лучшим выбором среди гибридных кроссоверов для тех, кто ценит надежность и низкие эксплуатационные затраты.

Какие еще гибридные автомобили попали в рейтинг

Помимо Lexus NX, в число самых надежных моделей вошли:

Suzuki Vitara Hybrid (с 2015 года) - кроссовер с простым и надежным гибридным приводом, который получил высший балл надежности за отсутствие серьезных неисправностей.

Lexus CT (2011 года) - компактный хэтчбек, который по надежности уступил лишь NX. Его рейтинг — 99,5%, и это один из самых беспроблемных гибридов на рынке.

Эти автомобили демонстрируют высокий уровень надежности, не требуя больших вложений в ремонт и обслуживание.

Что делает гибридный автомобиль надежным

Простая и проверенная конструкция - производители, использующие технологии, прошедшие годы испытаний, реже сталкиваются с проблемами.

Качественная гибридная батарея - ресурс современных аккумуляторов достигает 300 000 — 500 000 км пробега.

Минимальное участие ДВС - в гибридных авто двигатель внутреннего сгорания нагружается меньше, что продлевает срок его службы.

Если вы выбираете гибридный автомобиль, который прослужит долго и не доставит проблем, Lexus NX - лучший выбор среди кроссоверов, а Lexus CT и Suzuki Vitara Hybrid - достойные альтернативы.

Эти модели доказали, что гибридные технологии не только экологичны и экономичны, но и могут быть максимально надежными.

Уточнения

Lexus (яп. レクサス рэкусасу) (рус. «Ле́ксус») — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку
Правда ТВ
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Эти продукты, богатые триптофаном, помогут вам уснуть: проверьте свой рацион!
Звезда НХЛ погиб на лыжном склоне — что скрывает роковое стечение обстоятельств?
Этот тюлень не должен был выжить, но случилось чудо
Как бактерии помогают заменить обычный пластик экологичным аналогом
Lexus — в топе? Назван самый надежный гибридный автомобиль
Бородина показала, как дрессирует Сердюкова в бытовых вопросах
Тайна прощения: учимся отпускать обиды и возвращаем гармонию в отношения
Реформа пенсий — получать минимум 40% от зарплаты
Семейную ипотеку расширили: кто теперь сможет купить вторичку по выгодной ставке
От мясных рулетиков до награды: почему местные шефы запрещают фотографировать свои фирменные блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.