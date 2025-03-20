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Renault возвращает легенду: что скрывает новый Renault 5 Turbo 3E

2:49
Авто

Renault представила возрождённую версию культового хот-хэтча 5 Turbo под названием 5 Turbo 3E. Этот электрический суперкар сочетает в себе ретро-эстетику 1980-х с передовыми технологиями, предлагая впечатляющие характеристики и современный дизайн.

1982 Renault 5 Turbo 2
Фото: commons.wikimedia.org by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
1982 Renault 5 Turbo 2

Дизайн и конструкция

Renault 5 Turbo 3E имеет уникальные пропорции: при длине 4.08 метра и колёсной базе 2.57 метра его ширина составляет 2.03 метра, что придаёт автомобилю агрессивный и спортивный вид. Кузов выполнен из алюминия и углепластика, обеспечивая лёгкость и прочность конструкции. Дизайн включает в себя элементы, отсылающие к оригинальной модели 1980-х годов, такие как расширенные колёсные арки и характерные линии кузова.

Интерьер

Салон рассчитан на двух человек и оснащён карбоновыми ковшеобразными сиденьями с отделкой алькантарой и шеститочечными ремнями безопасности. Внутри установлен полукаркас безопасности, оставляющий место для багажа. Приборная панель состоит из нескольких дисплеев, а медиасистема получила оригинальный интерфейс в винтажном стиле. Особое внимание привлекает массивный вертикальный рычаг ручного тормоза, подчёркивающий спортивный характер автомобиля.

Технические характеристики

Renault 5 Turbo 3E оснащён двумя электромоторами, расположенными на задних колёсах, что обеспечивает задний привод. Совокупная мощность составляет 540 лошадиных сил, что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3.5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 15% до 80% всего за 15 минут.

Производство и цена

Планируется выпустить 1980 экземпляров Renault 5 Turbo 3E, что отсылает к году дебюта оригинальной модели. Ожидается, что стоимость новинки будет начинаться от 130 000 фунтов стерлингов (около 168 000 долларов США), а с учётом опций цена может достигать 200 000 фунтов (примерно 260 000 долларов США). Предварительные заказы начнут принимать в ближайшие недели, а первые поставки запланированы на 2027 год.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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