Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральный сыр своими руками — готовим из творога и молока
Превратите забор в зелёный ковер — 4 лучших вьющихся растения для сада
Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Психология парковки: почему мы отключаем музыку
В чём секрет долголетия жителей удивительной деревни Камподимеле
Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу
Лена Ленина рассказала, как собиралась обелить репутацию Алексея Панина*
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты

Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог

3:41
Авто

С 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила, направленные на защиту дорожной инфраструктуры от разрушения. Под запрет попадет движение тяжеловесных самосвалов, масса которых превышает установленные нормы. Эти меры коснутся не только перевозчиков, но и грузоотправителей, а также предприятий, принимающих грузы, доставленные подобными транспортными средствами.

Экспериментальный ЗИЛ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Экспериментальный ЗИЛ

Почему вводят запрет

Правительство Казахстана давно обсуждало проблему износа дорог, вызванного перегруженными грузовиками. По официальным данным, самосвалы составляют около 35% всего грузового транспорта в стране. Даже без нагрузки их масса может превышать 12 тонн, а в загруженном состоянии вес некоторых машин достигает 40-50 тонн, что приводит к разрушению асфальта и увеличению расходов на его ремонт.

Ежегодно в Казахстане фиксируется более 25 000 случаев повреждения дорожного покрытия, и 60% из них происходят именно из-за тяжелых грузовиков. Власти уверены, что запрет на движение перегруженных самосвалов позволит снизить эти показатели и продлить срок службы дорог.

Какие изменения ждут водителей и компании

Новое законодательство вводит несколько важных ограничений:

Запрещается движение самосвалов, чей вес превышает 12 тонн даже в пустом состоянии.
Магазины и предприятия не смогут принимать грузы, доставленные такими автомобилями.
Грузоотправители будут обязаны взвешивать и пломбировать груз, предоставляя водителям документы, подтверждающие его вес.
В случае нарушения предусмотрены штрафы, а для компаний-нарушителей в сфере недропользования возможны аннуляция лицензий и расторжение контрактов.

Как это отразится на бизнесе

Запрет особенно затронет строительные компании, горнодобывающую отрасль и логистический сектор. Для них перегруженные самосвалы являются основным видом транспорта. Теперь им придется либо модернизировать автопарк, либо сокращать нагрузку, что может увеличить затраты на перевозки.

Многие предприниматели опасаются, что новые правила приведут к росту цен на стройматериалы и услуги перевозки, так как для перевозки того же объема грузов потребуется больше рейсов или дополнительных машин.

Что грозит нарушителям

Новые правила предусматривают жесткие меры наказания:

Штрафы для перевозчиков, превышающих допустимые нормы.
Ответственность грузоотправителей и получателей, которые приняли груз, доставленный запрещенным транспортом.
Закрытие предприятий, дважды уличенных в нарушении (для недропользователей).

Как власти планируют контролировать соблюдение закона

Чтобы исключить махинации, в стране будет развернута новая система весового контроля. Планируется:

Установка передвижных и стационарных весовых пунктов на ключевых автомагистралях.
Введение автоматических весовых станций, фиксирующих перегруженные машины в движении.
Обязательная регистрация всех грузов в электронных базах данных.

Таким образом, запрет на перегруженные самосвалы — это не просто временное ограничение, а серьезная реформа, направленная на сохранение дорог, улучшение условий перевозок и повышение ответственности участников логистического процесса. Однако бизнесу придется адаптироваться к новым реалиям, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.

Уточнения

Самосвал — грузовой саморазгружающийся автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом (чаще бункерного типа), механически (как правило, гидравлически) наклоняемым для выгрузки груза или с принудительной разгрузкой (например, шнеком).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку
Правда ТВ
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Хлорофитум, который впечатляет гостей: как превратить его в зелёный каскад
Алкоголь на ночь: мгновенное расслабление или билет в мир хронической усталости
Забудьте о берушах: три простых способа сделать идеальную звукоизоляцию в квартире
Анкалаев резко передумал: Перейра заслуживает реванш
Шокирующий улов: популярный норвежский лосось таит смертельную опасность?
Как BYD планирует конкурировать с Tesla в Европе
Ставить или не ставить цветы на улицу летом? Важные нюансы, которые нельзя игнорировать
Чистое – не значит хорошее: когда на самом деле менять моторное масло?
Погребняк объяснила, почему не считает Чумакова абьюзером
Если люди исчезнут на Земле, эти животные станут строителями культуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.