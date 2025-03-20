Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог

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С 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила, направленные на защиту дорожной инфраструктуры от разрушения. Под запрет попадет движение тяжеловесных самосвалов, масса которых превышает установленные нормы. Эти меры коснутся не только перевозчиков, но и грузоотправителей, а также предприятий, принимающих грузы, доставленные подобными транспортными средствами.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Экспериментальный ЗИЛ

Почему вводят запрет

Правительство Казахстана давно обсуждало проблему износа дорог, вызванного перегруженными грузовиками. По официальным данным, самосвалы составляют около 35% всего грузового транспорта в стране. Даже без нагрузки их масса может превышать 12 тонн, а в загруженном состоянии вес некоторых машин достигает 40-50 тонн, что приводит к разрушению асфальта и увеличению расходов на его ремонт.

Ежегодно в Казахстане фиксируется более 25 000 случаев повреждения дорожного покрытия, и 60% из них происходят именно из-за тяжелых грузовиков. Власти уверены, что запрет на движение перегруженных самосвалов позволит снизить эти показатели и продлить срок службы дорог.

Какие изменения ждут водителей и компании

Новое законодательство вводит несколько важных ограничений:

Запрещается движение самосвалов, чей вес превышает 12 тонн даже в пустом состоянии.

Магазины и предприятия не смогут принимать грузы, доставленные такими автомобилями.

Грузоотправители будут обязаны взвешивать и пломбировать груз, предоставляя водителям документы, подтверждающие его вес.

В случае нарушения предусмотрены штрафы, а для компаний-нарушителей в сфере недропользования возможны аннуляция лицензий и расторжение контрактов.

Как это отразится на бизнесе

Запрет особенно затронет строительные компании, горнодобывающую отрасль и логистический сектор. Для них перегруженные самосвалы являются основным видом транспорта. Теперь им придется либо модернизировать автопарк, либо сокращать нагрузку, что может увеличить затраты на перевозки.

Многие предприниматели опасаются, что новые правила приведут к росту цен на стройматериалы и услуги перевозки, так как для перевозки того же объема грузов потребуется больше рейсов или дополнительных машин.

Что грозит нарушителям

Новые правила предусматривают жесткие меры наказания:

Штрафы для перевозчиков, превышающих допустимые нормы.

Ответственность грузоотправителей и получателей, которые приняли груз, доставленный запрещенным транспортом.

Закрытие предприятий, дважды уличенных в нарушении (для недропользователей).

Как власти планируют контролировать соблюдение закона

Чтобы исключить махинации, в стране будет развернута новая система весового контроля. Планируется:

Установка передвижных и стационарных весовых пунктов на ключевых автомагистралях.

Введение автоматических весовых станций, фиксирующих перегруженные машины в движении.

Обязательная регистрация всех грузов в электронных базах данных.

Таким образом, запрет на перегруженные самосвалы — это не просто временное ограничение, а серьезная реформа, направленная на сохранение дорог, улучшение условий перевозок и повышение ответственности участников логистического процесса. Однако бизнесу придется адаптироваться к новым реалиям, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.

Уточнения

Самосвал — грузовой саморазгружающийся автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом (чаще бункерного типа), механически (как правило, гидравлически) наклоняемым для выгрузки груза или с принудительной разгрузкой (например, шнеком).

