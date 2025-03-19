ТОП-5 самых надёжных и долговечных двигателей СССР

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Советское моторостроение оставило после себя множество надежных и долговечных двигателей, которые до сих пор используются в различных сферах.

Фото: commons.wikimedia.org by Origenes.Adamantius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЯМЗ проходная 2014

Вот ТОП-5 примеров таких моторов из СССР.

1. Двигатели ЯМЗ (Ярославский моторный завод)

Эти дизельные двигатели широко применяются в грузовых автомобилях, автобусах, тракторах и другой технике.

ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, разработанные в 1960-х годах, до сих пор устанавливаются на многие современные модели. Их надёжность и неприхотливость сделали их популярными не только в России, но и за рубежом.

2. Двигатели УМЗ (Ульяновский моторный завод)

Бензиновые двигатели УМЗ устанавливаются на автомобили УАЗ, ГАЗ и другую легкую коммерческую технику.

УМЗ-421, разработанный в 1980-х годах, до сих пор используется в производстве. Простая конструкция и ремонтопригодность делают эти двигатели популярными среди любителей внедорожной техники.

3. Двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод)

Бензиновые двигатели ЗМЗ устанавливаются на автомобили ГАЗ "Волга", "Газель" и другую легкую коммерческую технику.

ЗМЗ-402, разработанный в 1950-х годах, до сих пор используется в производстве. Так же двигатель ЗМЗ V8, который устанавливался на автомобили "Чайка" и бронетехнику.

4. Авиационные двигатели семейства Д-30

Эти турбореактивные двигатели, разработанные в 1960-х годах, устанавливались на самолёты Ту-134, Ту-154 и Ил-62.

Несмотря на свой возраст, они до сих пор используются в гражданской авиации. Так же различные модификации этого двигателя устанавливаются на бомбардировщики Дальней авиации.

5. Двигатели СМД (Серп и молот дизель)

Данные двигатели устанавливались на трактора и комбайны.

Например СМД-14, который устанавливался на трактора ДТ-54 и ДТ-56. Многие трактора с данными двигателями до сих пор используются в сельском хозяйстве.

Эти моторы — лишь несколько примеров наследия Советского Союза в моторостроении. Они показывают высокий уровень инженерной мысли и надёжность, проверенную временем.