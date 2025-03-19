Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если у вас есть одна из этих проблем – срочно продавайте машину, пока не поздно
Этот простой продукт снижает холестерин и укрепляет иммунитет
Этот секрет риэлторов поможет продать дом в 3 раза быстрее: вот что нужно сделать
Конденсат в фарах: опасно ли это и как бороться с влагой
Муравьи в саду? Используйте этот дешёвый и безопасный способ
Японский уход за кожей: тренды 2025 года, которые стоит попробовать
Если вас часто кусают комары – ответ кроется в химии вашего тела
Любите солянку? Тогда попробуйте её в постном варианте — никто не догадается, что в ней нет мяса
Правило 3-30-300 в действии — почему Рим опередил другие города Европы

ТОП-5 самых надёжных и долговечных двигателей СССР

2:40
Авто

Советское моторостроение оставило после себя множество надежных и долговечных двигателей, которые до сих пор используются в различных сферах.

ЯМЗ проходная 2014
Фото: commons.wikimedia.org by Origenes.Adamantius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЯМЗ проходная 2014

Вот ТОП-5 примеров таких моторов из СССР.

1. Двигатели ЯМЗ (Ярославский моторный завод)

Эти дизельные двигатели широко применяются в грузовых автомобилях, автобусах, тракторах и другой технике.

ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, разработанные в 1960-х годах, до сих пор устанавливаются на многие современные модели. Их надёжность и неприхотливость сделали их популярными не только в России, но и за рубежом.

2. Двигатели УМЗ (Ульяновский моторный завод)

Бензиновые двигатели УМЗ устанавливаются на автомобили УАЗ, ГАЗ и другую легкую коммерческую технику.

УМЗ-421, разработанный в 1980-х годах, до сих пор используется в производстве. Простая конструкция и ремонтопригодность делают эти двигатели популярными среди любителей внедорожной техники.

3. Двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод)

Бензиновые двигатели ЗМЗ устанавливаются на автомобили ГАЗ "Волга", "Газель" и другую легкую коммерческую технику.

ЗМЗ-402, разработанный в 1950-х годах, до сих пор используется в производстве. Так же двигатель ЗМЗ V8, который устанавливался на автомобили "Чайка" и бронетехнику.

4. Авиационные двигатели семейства Д-30

Эти турбореактивные двигатели, разработанные в 1960-х годах, устанавливались на самолёты Ту-134, Ту-154 и Ил-62.

Несмотря на свой возраст, они до сих пор используются в гражданской авиации. Так же различные модификации этого двигателя устанавливаются на бомбардировщики Дальней авиации.

5. Двигатели СМД (Серп и молот дизель)

Данные двигатели устанавливались на трактора и комбайны.

Например СМД-14, который устанавливался на трактора ДТ-54 и ДТ-56. Многие трактора с данными двигателями до сих пор используются в сельском хозяйстве.

Эти моторы — лишь несколько примеров наследия Советского Союза в моторостроении. Они показывают высокий уровень инженерной мысли и надёжность, проверенную временем.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Недвижимость
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Последние материалы
Если у вас есть одна из этих проблем – срочно продавайте машину, пока не поздно
Этот простой продукт снижает холестерин и укрепляет иммунитет
Этот секрет риэлторов поможет продать дом в 3 раза быстрее: вот что нужно сделать
Конденсат в фарах: опасно ли это и как бороться с влагой
Муравьи в саду? Используйте этот дешёвый и безопасный способ
Японский уход за кожей: тренды 2025 года, которые стоит попробовать
Если вас часто кусают комары – ответ кроется в химии вашего тела
Испания нашла нового Месси: 15-летний Ямал штурмует национальную команду
Любите солянку? Тогда попробуйте её в постном варианте — никто не догадается, что в ней нет мяса
Философской улыбке — нет? Как древнегреческие мудрецы решали проблемы с зубами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.