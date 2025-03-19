ТОП-6 легковушек из СССР, которые легко чинились после аварий

Советские автомобили ценились не только за простоту конструкции, но и за то, что их можно было быстро восстановить после мелких и даже серьёзных ДТП — своими руками, в гараже или на СТО.
Запчасти были доступны, кузовные элементы — съёмные, а многие детали легко правились молотком и сваркой. Вот ТОП-6 легковушек СССР, которые было проще всего чинить после аварий.
1. ВАЗ-2101 "Копейка"
Простая, доступная и ремонтопригодная конструкция. Все элементы кузова — съёмные и легко заменяемые.
Даже при серьёзных повреждениях восстановление не вызывало трудностей. Обилие запчастей и доступность доноров делали ремонт быстрым и дешёвым.
2. Москвич-412
Каркас кузова — простой, с легко заменяемыми крыльями, капотом и дверьми. Поддавался даже кустарному ремонту с помощью сварки.
Часто ремонтировали "на коленке" даже после серьёзных аварий. Удачное сочетание прочности и ремонтопригодности.
3. ВАЗ-2106
Хотя кузов был чуть сложнее, чем у "копейки", всё равно ремонтировать было просто. Локальные повреждения не требовали замены всего кузова.
Огромное количество запчастей, особенно на разборках и в гаражных кооперативах.
4. ИЖ-Комби/ИЖ-412
Машины на базе "Москвича", но со своими особенностями. Съёмные кузовные панели, возможность самостоятельной правки геометрии.
Прочные лонжероны и рама, поддающиеся ремонту после ДТП.
5. ЗАЗ-968М "Запорожец"
Несмотря на слабую безопасность, после аварий его часто восстанавливали буквально "киянкой и сваркой". Минимум электроники и сложных узлов.
Замена деталей — дешёвая и быстрая, кузовные панели часто просто выпрямляли вручную.
6. ГАЗ-24 "Волга"
Этот автомобиль среднего класса отличался прочной конструкцией и надёжностью. Несмотря на более сложную конструкцию, чем у "Жигулей" или "Москвичей", "Волга" была относительно ремонтопригодной.
Многие водители могли самостоятельно устранять повреждения после аварий.
Эти автомобили были популярны в СССР не только благодаря своей доступности, но и благодаря своей ремонтопригодности. Простота конструкции и доступность запчастей позволяли водителям самостоятельно устранять повреждения после аварий, что было особенно важно в условиях советского дефицита.
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