ТОП-6 легковушек из СССР, которые легко чинились после аварий

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Советские автомобили ценились не только за простоту конструкции, но и за то, что их можно было быстро восстановить после мелких и даже серьёзных ДТП — своими руками, в гараже или на СТО.

Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автомобиль

Запчасти были доступны, кузовные элементы — съёмные, а многие детали легко правились молотком и сваркой. Вот ТОП-6 легковушек СССР, которые было проще всего чинить после аварий.

1. ВАЗ-2101 "Копейка"

Простая, доступная и ремонтопригодная конструкция. Все элементы кузова — съёмные и легко заменяемые.

Даже при серьёзных повреждениях восстановление не вызывало трудностей. Обилие запчастей и доступность доноров делали ремонт быстрым и дешёвым.

2. Москвич-412

Каркас кузова — простой, с легко заменяемыми крыльями, капотом и дверьми. Поддавался даже кустарному ремонту с помощью сварки.

Часто ремонтировали "на коленке" даже после серьёзных аварий. Удачное сочетание прочности и ремонтопригодности.

3. ВАЗ-2106

Хотя кузов был чуть сложнее, чем у "копейки", всё равно ремонтировать было просто. Локальные повреждения не требовали замены всего кузова.

Огромное количество запчастей, особенно на разборках и в гаражных кооперативах.

4. ИЖ-Комби/ИЖ-412

Машины на базе "Москвича", но со своими особенностями. Съёмные кузовные панели, возможность самостоятельной правки геометрии.

Прочные лонжероны и рама, поддающиеся ремонту после ДТП.

5. ЗАЗ-968М "Запорожец"

Несмотря на слабую безопасность, после аварий его часто восстанавливали буквально "киянкой и сваркой". Минимум электроники и сложных узлов.

Замена деталей — дешёвая и быстрая, кузовные панели часто просто выпрямляли вручную.

6. ГАЗ-24 "Волга"

Этот автомобиль среднего класса отличался прочной конструкцией и надёжностью. Несмотря на более сложную конструкцию, чем у "Жигулей" или "Москвичей", "Волга" была относительно ремонтопригодной.

Многие водители могли самостоятельно устранять повреждения после аварий.

Эти автомобили были популярны в СССР не только благодаря своей доступности, но и благодаря своей ремонтопригодности. Простота конструкции и доступность запчастей позволяли водителям самостоятельно устранять повреждения после аварий, что было особенно важно в условиях советского дефицита.