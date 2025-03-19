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ТОП-5 советских армейских вездеходов

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Советская Армия активно развивала технику, способную уверенно передвигаться по бездорожью — будь то тайга, болота, горы или снег.

Шишига
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шишига

Армейские вездеходы СССР отличались высокой проходимостью, надёжностью и неприхотливостью. Вот ТОП-5 легендарных армейских вездеходов, ставших символом мощи и выносливости советской техники.

1. ГАЗ-66 — "Шишига"

Один из самых узнаваемых армейских вездеходов. Полный привод, высокая проходимость, малый вес.

Лёгко преодолевал броды, грязь, пески. Использовался для перевозки личного состава, грузов, спецтехники.

2. ЗИЛ-131

Мощный трёхосный армейский грузовик. Отличался высокой проходимостью и выносливостью.

Часто использовался как тягач, командно-штабной пункт, носитель радиостанций и РЭБ. Уверенно чувствовал себя даже в самых тяжёлых условиях.

3. ЛуАЗ-969

Маленький, но невероятно проходимый армейский вездеход. Использовался как лёгкий транспорт для десантников, связистов, разведки.

Незаменим в лесах и горной местности. Прост в обслуживании и ремонте.

4. ГАЗ-71 (ГТ-СМ)

Гусеничный транспортёр, предназначенный для передвижения по снегу, болотам, тайге. Часто использовался в северных и труднопроходимых регионах.

Мог перевозить до 1 тонны груза или 10 человек. Надёжный вездеход для сложнейших задач.

5. ЗИЛ-157

Предшественник ЗИЛ-131 тоже широко применялся в армии. Трёхосный полноприводный вездеход с характерным "носом".

Отличался простотой конструкции и неприхотливостью. Использовался как тягач, грузовик и штабной автомобиль.

Эти вездеходы были не просто транспортными средствами, а важной частью советской военной мощи. Их надёжность, проходимость и универсальность сделали их незаменимыми помощниками в самых сложных условиях.

ГАЗ-66. Хорошо едет
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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