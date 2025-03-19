Чистое – не значит хорошее: когда на самом деле менять моторное масло?

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Синтетическое моторное масло — это настоящий прорыв в автомобильной индустрии. Оно гораздо лучше противостоит окислению, выдерживает высокие температуры и дольше сохраняет свои свойства по сравнению с минеральными маслами. Но как долго его можно не менять?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain масло

Производители уверяют, что интервал замены синтетики может достигать от 7 500 до 15 000 миль (примерно 12 000-24 000 км). Однако эти цифры справедливы только в идеальных условиях эксплуатации, а в реальной жизни многое зависит от того, как и где вы ездите.

Что сокращает срок службы масла

Не все водители знают, что даже самое качественное масло может быстрее утратить свои свойства, если:

Автомобиль часто стоит в пробках - двигатель работает на холостых оборотах, масло перегревается.

- двигатель работает на холостых оборотах, масло перегревается. Вы живете в регионе с экстремальным климатом - сильный холод или жара ускоряют деградацию масла.

- сильный холод или жара ускоряют деградацию масла. Дороги пыльные и грязные - частички грязи и песка могут проникать в систему, загрязняя масло.

- частички грязи и песка могут проникать в систему, загрязняя масло. Вы часто ездите на короткие расстояния - двигатель не успевает прогреться, из-за чего масло не выполняет свою функцию на 100%.

Во всех этих случаях замену масла лучше не откладывать, даже если по пробегу время еще не пришло.

Когда менять масло

Лучший ориентир — это рекомендации производителя вашего автомобиля. Как правило, автопроизводители советуют менять масло раз в 10 000-15 000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Важно помнить: даже если масло выглядит чистым, это не значит, что оно сохраняет все свои свойства. Со временем оно теряет вязкость, хуже защищает двигатель, а значит — увеличивает риск износа деталей.

Что еще важно учитывать

Даже если вы используете самое дорогое и качественное масло, не забывайте менять масляный фильтр. Он задерживает мелкие частицы и загрязнения, но если его не менять, он просто перестанет выполнять свою функцию, и вся грязь окажется в двигателе.

Регулярное техническое обслуживание — это не просто забота о машине, а способ продлить срок службы двигателя и избежать дорогого ремонта.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

