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Уникальный эксперимент Pontiac: когда практичность встретилась с производительностью

1:34
Авто

В 1964 году Pontiac совершил смелый шаг, объединив практичность семейного универсала с мощью мускул-кара, создав первый в мире "muscle wagon". Они оснастили семейный универсал мощным V8, превратив его в нечто большее, чем просто практичный автомобиль; теперь он обладал сердцем мускул-кара.

Front of Pontiac Bonneville 1965, XZZ700 in Vrångebäck
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Front of Pontiac Bonneville 1965, XZZ700 in Vrångebäck

Pontiac GTO: начало эры мускул-каров

В 1964 году Pontiac представил GTO, который часто считается первым настоящим мускул-каром. Изначально предложенный как опция для Pontiac Tempest LeMans, GTO быстро завоевал популярность благодаря высокопроизводительному двигателю и доступной цене.

Pontiac Catalina Safari Wagon: сочетание производительности и практичности

В 1964 году Pontiac предложил Catalina Safari Wagon как бюджетный универсал, доступный в версиях на шесть и девять пассажиров. Этот универсал сочетал в себе стиль и вместительность, предлагая практичность для семей и путешественников.

Наследие и влияние

Создание Pontiac первого "muscle wagon" в 1964 году продемонстрировало инновационный подход марки, объединив производительность и практичность. Этот шаг не только расширил границы того, что считалось возможным в автомобильной промышленности, но и проложил путь для будущих экспериментов с дизайном и функциональностью автомобилей.

Уточнения

Pontiac («Понтиа́к») — американская марка автомобилей, выпускавшихся в 1926—2009 годах, и их производитель, который основан в 1899 году, как независимая компания по производству экипажей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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