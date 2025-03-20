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Экономия или риск? Разбираемся с нейтральной передачей

1:23
Авто

Автоматическая коробка передач давно стала стандартом в современных автомобилях. Основные её режимы — это D (движение), P (парковка), R (задний ход) и N (нейтральный режим). И если с первыми тремя всё понятно, то многие водители до сих пор спорят о целесообразности использования режима N.

автоматическая коробка передач
Фото: openverse by Jhcbs1019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автоматическая коробка передач

В отличие от механической коробки передач, где нейтралка позволяет отключить двигатель от трансмиссии и расслабить левую ногу, в автомате она почти бесполезна. Автоматика сама включает и выключает сцепление, так что нет необходимости вручную переводить машину в нейтраль.

Когда же этот режим действительно нужен? Например, при буксировке автомобиля, мойке или его ручном перемещении. Однако некоторые водители включают нейтраль на спуске в надежде сэкономить топливо. Это не только бесполезно, но и опасно: при движении накатом контроль скорости осуществляется исключительно тормозами.

На дорогах с крутыми уклонами это ведёт к перегреву тормозной системы и ускоренному износу фрикционных элементов. А если внезапно потребуется ускорение, сначала придется вернуть селектор в режим D, что займёт драгоценные секунды.

Так что нейтральный режим в АКПП — не универсальное решение, а инструмент, который стоит применять строго по назначению.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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