ТОП-5 легковушек, которые в СССР чаще всего доставались по блату

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В Советском Союзе купить автомобиль было не так просто — не только из-за цены, но и из-за дефицита.

Фото: wikipediа by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ волга

Часто машины доставались не через автосалон, а "по блату", через связи, знакомства, при наличии нужной должности или партийного положения. Вот ТОП-5 легковушек СССР, которые чаще всего доставались именно таким образом.

1. ГАЗ-24 "Волга"

Символ престижа, статусный автомобиль для начальства. В свободной продаже почти не появлялся — доставался по линии министерств, ведомств, партийных структур.

Для простого гражданина — практически недостижимая мечта без серьёзного блата.

2. ВАЗ-2103 "Жигули"

Более дорогая и комфортная версия "копейки". Выдавалась чаще руководителям, инженерам, заслуженным работникам.

Купить её "по очереди" было почти нереально — чаще всего доставалась через связи.

3. ВАЗ-2106

Один из самых желанных автомобилей в позднем СССР. Пользовался огромным спросом, и получить его без знакомства в торговле или партийных органах было почти невозможно.

Часто продавался "из-под прилавка" за дополнительную плату.

4. РАФ-2203 "Латвия"

Этот микроавтобус был востребован как в государственных учреждениях, так и среди частных лиц. Из-за ограниченного производства и высокого спроса, "Латвия" была в дефиците.

Блат позволял получить "Рафик" вне очереди.

5. ВАЗ-2102 (универсал)

Универсальная машина для семьи, дачи, поездок за продуктами. Из-за удобства кузова был особенно востребован, но в продаже — редкость.

Получить её можно было чаще через "нужных людей".

Эти автомобили были не просто средствами передвижения, а символами статуса и успеха в советском обществе. Их дефицит подчёркивал ограниченность выбора и привилегированное положение некоторых слоев населения.