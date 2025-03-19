ТОП-5 легковушек, которые в СССР чаще всего доставались по блату

В Советском Союзе купить автомобиль было не так просто — не только из-за цены, но и из-за дефицита.
Часто машины доставались не через автосалон, а "по блату", через связи, знакомства, при наличии нужной должности или партийного положения. Вот ТОП-5 легковушек СССР, которые чаще всего доставались именно таким образом.
1. ГАЗ-24 "Волга"
Символ престижа, статусный автомобиль для начальства. В свободной продаже почти не появлялся — доставался по линии министерств, ведомств, партийных структур.
Для простого гражданина — практически недостижимая мечта без серьёзного блата.
2. ВАЗ-2103 "Жигули"
Более дорогая и комфортная версия "копейки". Выдавалась чаще руководителям, инженерам, заслуженным работникам.
Купить её "по очереди" было почти нереально — чаще всего доставалась через связи.
3. ВАЗ-2106
Один из самых желанных автомобилей в позднем СССР. Пользовался огромным спросом, и получить его без знакомства в торговле или партийных органах было почти невозможно.
Часто продавался "из-под прилавка" за дополнительную плату.
4. РАФ-2203 "Латвия"
Этот микроавтобус был востребован как в государственных учреждениях, так и среди частных лиц. Из-за ограниченного производства и высокого спроса, "Латвия" была в дефиците.
Блат позволял получить "Рафик" вне очереди.
5. ВАЗ-2102 (универсал)
Универсальная машина для семьи, дачи, поездок за продуктами. Из-за удобства кузова был особенно востребован, но в продаже — редкость.
Получить её можно было чаще через "нужных людей".
Эти автомобили были не просто средствами передвижения, а символами статуса и успеха в советском обществе. Их дефицит подчёркивал ограниченность выбора и привилегированное положение некоторых слоев населения.
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