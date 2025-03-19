Легенда на колёсах: в Москве продают редчайший Mercedes 1936 года

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На "Авито" появился уникальный Mercedes-Benz 230 Long 1936 года выпуска. Этот автомобиль — настоящий раритет, сочетание роскоши, истории и безупречного технического состояния. Продавец рассчитывает выручить за него 20 миллионов рублей, и, судя по его характеристикам, эта сумма оправдана, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: Wikimedia Commons by Endlezz is licensed under GNU Free Documentation License Мерседес-Бенц, эмблема

Редкий Mercedes-Benz не просто хорошо сохранился — он прошёл тщательную реставрацию. Машина полностью пригодна для ежедневной езды, а благодаря проделанной работе реставраторов сочетает в себе ретро-стиль и современные удобства.

Новая электропроводка — её заменили профессионалы, так что безопасность на высшем уровне.

Салон отделан натуральной итальянской кожей и украшен ореховым шпоном, что делает интерьер по-настоящему премиальным.

Современная ходовая часть — использована база Mercedes-Benz W115, что обеспечивает комфортную и мягкую езду.

Обновлённая панель приборов — взята от лимузина Mercedes-Benz, а все элементы управления полностью функциональны.

Оригинальные детали — приборы, фары, подфарники и зеркала были привезены из США, чтобы максимально сохранить дух эпохи.

Полный пакет документов — автомобиль прошёл все технические осмотры, есть ПТС и госномера.

Mercedes-Benz 230 Long выпускался ограниченной серией с 1938 по 1943 годы. Его разработчиком был немецкий инженер-конструктор и производитель автомобилей Ганс Густав Рёр (Hans Gustav Röhr), с 1935 года технический директор Daimler-Benz AG.

Этот автомобиль оснащён 2,3-литровым двигателем — впервые именно на эту модель был установлен такой мотор. Всего в мире существовало 1,1 тысячи экземпляров этой модели, и один из них даже успел засветиться в культовом советском фильме "Семнадцать мгновений весны".

Теперь у коллекционеров и ценителей ретро-авто есть шанс стать владельцем этой роскошной машины. Правда, за такой эксклюзив придётся выложить 20 миллионов рублей. Но разве можно поставить цену на настоящий кусочек истории?

Уточнения

Mercedes-Benz — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

