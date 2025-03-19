Легенда на колёсах: в Москве продают редчайший Mercedes 1936 года

На "Авито" появился уникальный Mercedes-Benz 230 Long 1936 года выпуска. Этот автомобиль — настоящий раритет, сочетание роскоши, истории и безупречного технического состояния. Продавец рассчитывает выручить за него 20 миллионов рублей, и, судя по его характеристикам, эта сумма оправдана, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Редкий Mercedes-Benz не просто хорошо сохранился — он прошёл тщательную реставрацию. Машина полностью пригодна для ежедневной езды, а благодаря проделанной работе реставраторов сочетает в себе ретро-стиль и современные удобства.
Mercedes-Benz 230 Long выпускался ограниченной серией с 1938 по 1943 годы. Его разработчиком был немецкий инженер-конструктор и производитель автомобилей Ганс Густав Рёр (Hans Gustav Röhr), с 1935 года технический директор Daimler-Benz AG.
Этот автомобиль оснащён 2,3-литровым двигателем — впервые именно на эту модель был установлен такой мотор. Всего в мире существовало 1,1 тысячи экземпляров этой модели, и один из них даже успел засветиться в культовом советском фильме "Семнадцать мгновений весны".
Теперь у коллекционеров и ценителей ретро-авто есть шанс стать владельцем этой роскошной машины. Правда, за такой эксклюзив придётся выложить 20 миллионов рублей. Но разве можно поставить цену на настоящий кусочек истории?
Mercedes-Benz — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».
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