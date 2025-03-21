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Авто только из салона, а масло уже пора менять? Разбираемся, когда это действительно нужно

1:49
Авто

При покупке нового автомобиля важно помнить, что все его детали ещё не притёрлись друг к другу, а значит, первое время нужно соблюдать особый режим эксплуатации. Это не только продлит срок службы двигателя и коробки передач, но и избавит вас от неприятных сюрпризов в будущем. Об этом сообщает издание "За рулём".

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Главные правила обкатки

Чтобы все узлы автомобиля работали исправно, нужно соблюдать несколько важных рекомендаций:

  • Щадящий режим работы. Важно не перегружать машину, особенно в первые 1 500-2 000 км.
  • Контроль технических жидкостей. В первые месяцы стоит регулярно проверять уровень масла, охлаждающей жидкости и других рабочих жидкостей.
  • Избегание высоких оборотов. Двигатель не должен работать на пределе возможностей.
  • Никаких долгих прогревов. Оставлять мотор работать в холостом режиме на долгое время нежелательно.

Какой стиль вождения выбрать

  • Не давить педаль в пол. Разгон и торможение должны быть плавными.
  • Менять нагрузку. Нельзя всё время ехать на одной скорости или в одном диапазоне оборотов.
  • Осторожнее с торможением. Резкие остановки изнашивают тормозную систему, которая ещё не притёрлась.

Когда менять масло после обкатки

После завершения периода обкатки (обычно 1 500-2 000 км) рекомендуется заменить моторное масло. В процессе притирки деталей в нём скапливаются микроскопические частицы металла, которые могут негативно повлиять на двигатель.

Следуя этим простым рекомендациям, можно продлить срок службы автомобиля и избежать неожиданных поломок.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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