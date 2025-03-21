Авто только из салона, а масло уже пора менять? Разбираемся, когда это действительно нужно

При покупке нового автомобиля важно помнить, что все его детали ещё не притёрлись друг к другу, а значит, первое время нужно соблюдать особый режим эксплуатации. Это не только продлит срок службы двигателя и коробки передач, но и избавит вас от неприятных сюрпризов в будущем. Об этом сообщает издание "За рулём".
Чтобы все узлы автомобиля работали исправно, нужно соблюдать несколько важных рекомендаций:
После завершения периода обкатки (обычно 1 500-2 000 км) рекомендуется заменить моторное масло. В процессе притирки деталей в нём скапливаются микроскопические частицы металла, которые могут негативно повлиять на двигатель.
Следуя этим простым рекомендациям, можно продлить срок службы автомобиля и избежать неожиданных поломок.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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