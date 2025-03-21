Авто только из салона, а масло уже пора менять? Разбираемся, когда это действительно нужно

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке нового автомобиля важно помнить, что все его детали ещё не притёрлись друг к другу, а значит, первое время нужно соблюдать особый режим эксплуатации. Это не только продлит срок службы двигателя и коробки передач, но и избавит вас от неприятных сюрпризов в будущем. Об этом сообщает издание "За рулём".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель

Главные правила обкатки

Чтобы все узлы автомобиля работали исправно, нужно соблюдать несколько важных рекомендаций:

Щадящий режим работы. Важно не перегружать машину, особенно в первые 1 500-2 000 км.

Контроль технических жидкостей. В первые месяцы стоит регулярно проверять уровень масла, охлаждающей жидкости и других рабочих жидкостей.

Избегание высоких оборотов. Двигатель не должен работать на пределе возможностей.

Никаких долгих прогревов. Оставлять мотор работать в холостом режиме на долгое время нежелательно.

Какой стиль вождения выбрать

Не давить педаль в пол. Разгон и торможение должны быть плавными.

Менять нагрузку. Нельзя всё время ехать на одной скорости или в одном диапазоне оборотов.

Осторожнее с торможением. Резкие остановки изнашивают тормозную систему, которая ещё не притёрлась.

Когда менять масло после обкатки

После завершения периода обкатки (обычно 1 500-2 000 км) рекомендуется заменить моторное масло. В процессе притирки деталей в нём скапливаются микроскопические частицы металла, которые могут негативно повлиять на двигатель.

Следуя этим простым рекомендациям, можно продлить срок службы автомобиля и избежать неожиданных поломок.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



