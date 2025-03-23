Фары, как у новой машины, без похода в сервис — инструкция для водителей

Со временем автомобильные фары теряют свою прозрачность, покрываются царапинами и пожелтением. Это не только портит внешний вид машины, но и снижает освещённость дороги, что делает ночные поездки менее безопасными. Разбираемся, почему это происходит и как вернуть фарам былую прозрачность.
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Фара
Почему фары мутнеют
Чаще всего виноваты:
Песок, камни, пыль — мелкие частицы действуют как абразив, царапая поверхность.
Неправильная мойка — сухая тряпка и агрессивные средства только ускоряют помутнение.
Влага и грязь внутри — часто встречается у стеклянных фар при потере герметичности.
Как часто нужно полировать фары
Пластиковые фары требуют обработки примерно раз в 3 года.
Стеклянные редко мутнеют, но если это произошло, лучше просто очистить их изнутри.
Как отполировать фары вручную
Этот способ требует терпения, но доступен каждому.
Что понадобится:
Абразивная полировальная паста.
Финишная полировальная паста.
Жёсткая губка.
Безворсовая ткань.
Как делать:
Очистите и обезжирьте фары.
Нанесите абразивную пасту, тщательно обработайте поверхность губкой.
Удалите остатки пасты бумажными полотенцами.
Нанесите финишную пасту и полируйте фары мягкой тканью.
Протрите фары, наслаждаясь их блеском.
Лайфхак: Если нет полировочной пасты, можно использовать зубную пасту или лимон с содой. Но эффект будет кратковременным.
Как полировать фары машинкой
Более быстрый способ, но требует сноровки.
Что понадобится:
Шлифовальная машинка или дрель с насадками.
Полировальные пасты.
Как делать:
Обработайте фары абразивной пастой с жёстким кругом.
Удалите остатки и отполируйте финишной пастой с мягким кругом.
Протрите поверхность безворсовой тканью.
Как ухаживать за фарами, чтобы полировать их реже
Регулярно мойте машину.
Не трите фары сухой тряпкой.
Старайтесь парковаться в тени.
Избегайте гравийных дорог, где летят камни и песок.
Уточнения
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности. Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер).