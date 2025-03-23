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Фары, как у новой машины, без похода в сервис — инструкция для водителей

2:24
Авто

Со временем автомобильные фары теряют свою прозрачность, покрываются царапинами и пожелтением. Это не только портит внешний вид машины, но и снижает освещённость дороги, что делает ночные поездки менее безопасными. Разбираемся, почему это происходит и как вернуть фарам былую прозрачность.

Фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Фара

Почему фары мутнеют

Чаще всего виноваты:

  • Песок, камни, пыль — мелкие частицы действуют как абразив, царапая поверхность.
  • Неправильная мойка — сухая тряпка и агрессивные средства только ускоряют помутнение.
  • Ультрафиолет — солнечные лучи разрушают защитный слой пластика.
  • Влага и грязь внутри — часто встречается у стеклянных фар при потере герметичности.

Как часто нужно полировать фары

  • Пластиковые фары требуют обработки примерно раз в 3 года.
  • Стеклянные редко мутнеют, но если это произошло, лучше просто очистить их изнутри.

Как отполировать фары вручную

Этот способ требует терпения, но доступен каждому.

Что понадобится:

  • Абразивная полировальная паста.
  • Финишная полировальная паста.
  • Жёсткая губка.
  • Безворсовая ткань.

Как делать:

  1. Очистите и обезжирьте фары.
  2. Нанесите абразивную пасту, тщательно обработайте поверхность губкой.
  3. Удалите остатки пасты бумажными полотенцами.
  4. Нанесите финишную пасту и полируйте фары мягкой тканью.
  5. Протрите фары, наслаждаясь их блеском.

Лайфхак: Если нет полировочной пасты, можно использовать зубную пасту или лимон с содой. Но эффект будет кратковременным.

Как полировать фары машинкой

Более быстрый способ, но требует сноровки.

Что понадобится:

  • Шлифовальная машинка или дрель с насадками.
  • Полировальные пасты.

Как делать:

  1. Обработайте фары абразивной пастой с жёстким кругом.
  2. Удалите остатки и отполируйте финишной пастой с мягким кругом.
  3. Протрите поверхность безворсовой тканью.

Как ухаживать за фарами, чтобы полировать их реже

  • Регулярно мойте машину.
  • Не трите фары сухой тряпкой.
  • Старайтесь парковаться в тени.
  • Избегайте гравийных дорог, где летят камни и песок.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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