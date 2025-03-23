Фары, как у новой машины, без похода в сервис — инструкция для водителей

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Со временем автомобильные фары теряют свою прозрачность, покрываются царапинами и пожелтением. Это не только портит внешний вид машины, но и снижает освещённость дороги, что делает ночные поездки менее безопасными. Разбираемся, почему это происходит и как вернуть фарам былую прозрачность.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Фара

Почему фары мутнеют

Чаще всего виноваты:

Песок, камни, пыль — мелкие частицы действуют как абразив, царапая поверхность.

Неправильная мойка — сухая тряпка и агрессивные средства только ускоряют помутнение.

Ультрафиолет — солнечные лучи разрушают защитный слой пластика.

Влага и грязь внутри — часто встречается у стеклянных фар при потере герметичности.

Как часто нужно полировать фары

Пластиковые фары требуют обработки примерно раз в 3 года.

Стеклянные редко мутнеют, но если это произошло, лучше просто очистить их изнутри.

Как отполировать фары вручную

Этот способ требует терпения, но доступен каждому.

Что понадобится:

Абразивная полировальная паста.

Финишная полировальная паста.

Жёсткая губка.

Безворсовая ткань.

Как делать:

Очистите и обезжирьте фары. Нанесите абразивную пасту, тщательно обработайте поверхность губкой. Удалите остатки пасты бумажными полотенцами. Нанесите финишную пасту и полируйте фары мягкой тканью. Протрите фары, наслаждаясь их блеском.

Лайфхак: Если нет полировочной пасты, можно использовать зубную пасту или лимон с содой. Но эффект будет кратковременным.

Как полировать фары машинкой

Более быстрый способ, но требует сноровки.

Что понадобится:

Шлифовальная машинка или дрель с насадками.

Полировальные пасты.

Как делать:

Обработайте фары абразивной пастой с жёстким кругом. Удалите остатки и отполируйте финишной пастой с мягким кругом. Протрите поверхность безворсовой тканью.

Как ухаживать за фарами, чтобы полировать их реже

Регулярно мойте машину.

Не трите фары сухой тряпкой.

Старайтесь парковаться в тени.

Избегайте гравийных дорог, где летят камни и песок.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер).

