Грязный антифриз, перегрев, накипь — что скрывается в системе охлаждения

2:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Антифриз — это не просто жидкость, а важнейший элемент системы охлаждения, который защищает двигатель от перегрева и коррозии. Если его не менять вовремя, машина может не завестись в мороз, закипеть в жару или даже сломаться. Разбираемся, как часто нужно обновлять антифриз и как сделать это правильно.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Почему антифриз требует замены

Со временем охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что приводит к ряду проблем:

Перегрев двигателя — из-за потери теплоотводящих характеристик.

Образование накипи и ржавчины — частицы коррозии могут забить радиатор и термостат.

Повышенный расход топлива — двигатель работает в стрессовом режиме.

Риск замерзания — со временем состав утрачивает способность противостоять низким температурам.

Как часто менять антифриз

Точные сроки зависят от типа жидкости и условий эксплуатации:

В среднем раз в 2-4 года (см. рекомендации производителя авто).

При сложных условиях (пробки, бездорожье, резкие перепады температур) — чаще.

Проверять уровень антифриза стоит при каждом ТО.

Как понять, что пора менять антифриз

Есть несколько признаков:

Жидкость потемнела, стала мутной или изменила цвет.

Появилась ржавчина и накипь в расширительном бачке.

Двигатель часто перегревается — даже при небольших нагрузках.

Какой антифриз выбрать

Тип жидкости обозначается цветом:

G11 (зелёный) — для старых авто, требует частой замены.

(зелёный) — для старых авто, требует частой замены. G12/G12+ (красный, розовый) — подходит для современных алюминиевых двигателей.

(красный, розовый) — подходит для современных алюминиевых двигателей. G13 (жёлтый, фиолетовый) — самый современный вариант, рассчитан на 10 лет службы.

Важно не смешивать разные классы антифриза - это может привести к образованию осадка и повреждению системы охлаждения.

Как заменить антифриз самостоятельно

Если уверены в своих силах, можно провести замену в гаражных условиях.

Что понадобится:

Перчатки и защитные очки.

Ключ для слива жидкости.

Контейнер для старого антифриза.

Дистиллированная вода и промывочное средство (по необходимости).

Новый антифриз.

Пошаговая инструкция:

Дождитесь остывания двигателя. Менять жидкость на горячем моторе опасно. Слейте старый антифриз. Для этого откройте сливной кран радиатора или снимите нижний патрубок. Промойте систему. Используйте дистиллированную воду или специальное средство. Залейте новый антифриз. Медленно, через расширительный бачок или радиатор. Запустите двигатель. Дайте ему поработать на холостых, проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.



