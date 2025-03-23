Тонировка в 2025 году — где граница между комфортом и штрафами

Тонировка автомобиля — спорная тема среди водителей. Одни считают её необходимой для комфорта, другие опасаются штрафов. Разбираемся, какая тонировка разрешена, как её проверяют и что делать, если вас остановил инспектор.
Согласно Техническому регламенту, затемнение стёкол возможно, но с ограничениями:
Разрешены разные виды плёнок:
Запрещены зеркальные плёнки, которые ослепляют водителей. Любая тонировка не должна искажать цвета и формы объектов на дороге.
Шторки разрешены только на задних стёклах. Если установить их на передние окна, это будет нарушением.
Инспектор использует тауметр — прибор, измеряющий светопропускание. Перед замером водитель может проверить его исправность, потребовать сертификат и убедиться в чистоте датчиков.
Важно: камеры пока не фиксируют нарушения, так что штраф могут выписать только при личной проверке инспектором.
Да, если есть основания — например, ошибки при измерении или отсутствие документов на тауметр. Жалобу можно подать в ГАИ или суд в течение 10 дней.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.