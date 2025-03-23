Тонировка в 2025 году — где граница между комфортом и штрафами

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Тонировка автомобиля — спорная тема среди водителей. Одни считают её необходимой для комфорта, другие опасаются штрафов. Разбираемся, какая тонировка разрешена, как её проверяют и что делать, если вас остановил инспектор.

Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ тонировка автомобиля

Какая тонировка разрешена

Согласно Техническому регламенту, затемнение стёкол возможно, но с ограничениями:

Передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света.

На лобовом стекле допускается затемнённая полоса шириной до 140 мм.

Задние боковые и заднее стекло можно затемнять хоть до 0% — без ограничений.

Разрешены разные виды плёнок:

Затемняющие — для защиты от солнца и посторонних взглядов.

Атермальные — снижают нагрев салона.

Бронировочные — защищают стекло от повреждений.

Декоративные — с узорами и рисунками.

Что запрещено

Запрещены зеркальные плёнки, которые ослепляют водителей. Любая тонировка не должна искажать цвета и формы объектов на дороге.

Шторки: можно или нет

Шторки разрешены только на задних стёклах. Если установить их на передние окна, это будет нарушением.

Как проверяют тонировку

Инспектор использует тауметр — прибор, измеряющий светопропускание. Перед замером водитель может проверить его исправность, потребовать сертификат и убедиться в чистоте датчиков.

Важно: камеры пока не фиксируют нарушения, так что штраф могут выписать только при личной проверке инспектором.

Какой штраф за тонировку

500 рублей - за несоответствие нормам.

Повторное нарушение - ещё 500 рублей + штраф за неповиновение (до 4 000 рублей) или 15 суток ареста.

Оплатить со скидкой 25% можно в первые 30 дней.

Можно ли обжаловать штраф?

Да, если есть основания — например, ошибки при измерении или отсутствие документов на тауметр. Жалобу можно подать в ГАИ или суд в течение 10 дней.