Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щит и меч: как фильм повлиял на выбор профессии Путина
Сын и квартира в Москве: с чем осталась Паулина Андреева после развода
Турник не нужен: вот как сделать спину мощной и здоровой
Обед по расписанию: российский алюминий и медь хлынули в Европу
Ангарская довела до предела: Стоянов не вынес споров на шоу Один в один
Русские хлопья и Кремль: американский рэпер удивил организаторов московского концерта
Секрет собачьей агрессии: что влияет сильнее — гены или воспитание
Опрыскивание, которое спасет урожай — что и когда нужно делать
Мальдивы Таиланда: тропический рай без толп туристов

Тонировка в 2025 году — где граница между комфортом и штрафами

2:10
Авто

Тонировка автомобиля — спорная тема среди водителей. Одни считают её необходимой для комфорта, другие опасаются штрафов. Разбираемся, какая тонировка разрешена, как её проверяют и что делать, если вас остановил инспектор.

тонировка автомобиля
Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тонировка автомобиля

Какая тонировка разрешена

Согласно Техническому регламенту, затемнение стёкол возможно, но с ограничениями:

  • Передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света.
  • На лобовом стекле допускается затемнённая полоса шириной до 140 мм.
  • Задние боковые и заднее стекло можно затемнять хоть до 0% — без ограничений.

Разрешены разные виды плёнок:

  • Затемняющие — для защиты от солнца и посторонних взглядов.
  • Атермальные — снижают нагрев салона.
  • Бронировочные — защищают стекло от повреждений.
  • Декоративные — с узорами и рисунками.

Что запрещено

Запрещены зеркальные плёнки, которые ослепляют водителей. Любая тонировка не должна искажать цвета и формы объектов на дороге.

Шторки: можно или нет

Шторки разрешены только на задних стёклах. Если установить их на передние окна, это будет нарушением.

Как проверяют тонировку

Инспектор использует тауметр — прибор, измеряющий светопропускание. Перед замером водитель может проверить его исправность, потребовать сертификат и убедиться в чистоте датчиков.

Важно: камеры пока не фиксируют нарушения, так что штраф могут выписать только при личной проверке инспектором.

Какой штраф за тонировку

  • 500 рублей - за несоответствие нормам.
  • Повторное нарушение - ещё 500 рублей + штраф за неповиновение (до 4 000 рублей) или 15 суток ареста.
  • Оплатить со скидкой 25% можно в первые 30 дней.

Можно ли обжаловать штраф?

Да, если есть основания — например, ошибки при измерении или отсутствие документов на тауметр. Жалобу можно подать в ГАИ или суд в течение 10 дней.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Авто
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Сводка с фронта: ВСУ готовы начать мясные штурмы на Брянск, под Суджей массовая сдача боевиков в плен Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают
Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают
Последние материалы
30 килограммов и мучения: Садальский раскрыл страшные подробности кончины Голубкиной
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Михалков отказался снимать кино о Донбассе: не чувствую зрелости
ТОП-5 самых необычных армейских вездеходов СССР
Молчание прервано: Саша Бортич подогрела слухи о новом романе
Как из обычного молока сделать мягкий и воздушный творог — секрет идеальной текстуры
Клава Кока раскрыла тёмную сторону шоу-бизнеса: как богатые мужчины издеваются над прислугой
Всего 4 минуты в день: эта домашняя тренировка преобразит вашу фигуру
Весенний план спасения сливы: пошаговая инструкция по обработке от вредителей
Мини-тренировки на каждый день: как "спортивные перекусы" улучшают здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.