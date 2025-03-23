Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые водители сразу заводят мотор после включения зажигания, а другие дожидаются, пока погаснут все индикаторы на панели приборов. Оказывается, спешка может привести к проблемам с электроникой и даже повлиять на работу двигателя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Что происходит при включении зажигания

В современных автомобилях можно активировать зажигание, не запуская двигатель.

В этот момент:

Топливный насос накачивает давление в системе.

Электронные системы автомобиля проводят самодиагностику.

Индикаторы на панели показывают возможные неисправности и отключаются, если всё в норме.

Запускать сразу или подождать

Всё зависит от модели автомобиля. В некоторых машинах можно запускать двигатель сразу, но в других важно дождаться, пока все индикаторы погаснут.

Это необходимо, чтобы:

Электроника успела проверить работу датчиков.

Система правильно настроила топливную смесь.

Исключить повышенный износ катализатора из-за неправильного сгорания топлива.

Что советуют специалисты

Если ваш автомобиль позволяет завести двигатель сразу — это безопасно. Но если индикаторы горят дольше обычного или есть ошибки, лучше дождаться их отключения. Такой простой шаг поможет избежать проблем с электроникой и продлить срок службы двигателя.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



