Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь

Некоторые водители сразу заводят мотор после включения зажигания, а другие дожидаются, пока погаснут все индикаторы на панели приборов. Оказывается, спешка может привести к проблемам с электроникой и даже повлиять на работу двигателя.
В современных автомобилях можно активировать зажигание, не запуская двигатель.
В этот момент:
Всё зависит от модели автомобиля. В некоторых машинах можно запускать двигатель сразу, но в других важно дождаться, пока все индикаторы погаснут.
Это необходимо, чтобы:
Если ваш автомобиль позволяет завести двигатель сразу — это безопасно. Но если индикаторы горят дольше обычного или есть ошибки, лучше дождаться их отключения. Такой простой шаг поможет избежать проблем с электроникой и продлить срок службы двигателя.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
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