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Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь

1:25
Авто

Некоторые водители сразу заводят мотор после включения зажигания, а другие дожидаются, пока погаснут все индикаторы на панели приборов. Оказывается, спешка может привести к проблемам с электроникой и даже повлиять на работу двигателя.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Что происходит при включении зажигания

В современных автомобилях можно активировать зажигание, не запуская двигатель.

В этот момент:

  • Топливный насос накачивает давление в системе.
  • Электронные системы автомобиля проводят самодиагностику.
  • Индикаторы на панели показывают возможные неисправности и отключаются, если всё в норме.

Запускать сразу или подождать

Всё зависит от модели автомобиля. В некоторых машинах можно запускать двигатель сразу, но в других важно дождаться, пока все индикаторы погаснут.

Это необходимо, чтобы:

  • Электроника успела проверить работу датчиков.
  • Система правильно настроила топливную смесь.
  • Исключить повышенный износ катализатора из-за неправильного сгорания топлива.

Что советуют специалисты

Если ваш автомобиль позволяет завести двигатель сразу — это безопасно. Но если индикаторы горят дольше обычного или есть ошибки, лучше дождаться их отключения. Такой простой шаг поможет избежать проблем с электроникой и продлить срок службы двигателя.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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