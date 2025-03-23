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Наклейка, которая не спасёт? Водители зря на неё рассчитывают

1:34
Авто

Многие водители размещают на стеклах автомобилей наклейки с надписью "Ребенок в машине", считая, что это помогает повысить безопасность. Однако представители ГАИ поясняют: такие знаки не имеют никакой юридической силы и не регулируются законом.

ребенок в машине
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
ребенок в машине

Что говорит закон о перевозке детей

В ГАИ напомнили, что детей до 7 лет можно перевозить только в специальных креслах. Для пассажиров от 7 до 11 лет на переднем сиденье автокресло обязательно, а на заднем можно использовать бустер или ремень безопасности. Дети старше 12 лет могут пристегиваться обычным ремнем.

Важно отметить, что за использование наклеек штрафов не предусмотрено. Однако для автобусов, перевозящих детей, знаки обязательны — их требуют правила дорожного движения.

Будут ли наклейки обязательными

Недавно в России обсуждалось предложение сделать знак "Ребенок в машине" обязательным на законодательном уровне. Предполагалось, что это поможет другим водителям быстрее распознавать автомобили с маленькими пассажирами и быть осторожнее. Однако пока что эта инициатива не получила официального статуса.

Стоит ли клеить такие знаки

Хотя наклейки не имеют юридической силы, некоторые водители считают их полезными, ведь они могут заставить окружающих быть внимательнее. Но с точки зрения ГАИ, это лишь добровольный жест, не влияющий на безопасность в рамках ПДД.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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