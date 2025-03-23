Водители недовольны, но вы в выигрыше — как родители обходят дорогие тарифы такси

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На фоне постоянных споров о тарифах на детские перевозки и длительном ожидании машины с автокреслом юрист Игорь Вахромов напомнил, что у родителей есть простой и законный способ решить эту проблему. Они могут взять с собой собственное детское кресло, что не только сэкономит деньги, но и позволит быстрее дождаться машины.

Фото: Wikipedia by Pieter Kuiper is licensed under GNU Free Documentation License ребенок в автомобиле

Можно ли брать своё автокресло в такси

"Закон не запрещает использовать собственное автокресло в такси, если оно соответствует требованиям безопасности и может быть правильно установлено в автомобиле. Это не только законно, но и разумно с точки зрения безопасности и комфорта ребенка", — объяснил Вахромов.

При этом важно учитывать, что водитель такси не обязан помогать родителям с установкой кресла. Однако большинство современных автомобилей оборудованы системой крепления ISOFIX, что значительно упрощает процесс.

Почему это удобно? Три главных преимущества

Максимальная безопасность — личное автокресло подобрано индивидуально с учётом возраста, веса и роста ребенка, что обеспечивает лучшую защиту в случае ДТП. Гигиена — ребёнок сидит в своём кресле, которым пользуется только он. Комфорт — дети привыкают к своему креслу, поэтому поездка проходит спокойнее.

Что нужно учитывать

Перед заказом такси важно уточнить, поддерживает ли агрегатор возможность перевозки детей с собственным креслом. Некоторые сервисы могут не одобрить такую инициативу. Лучше заранее обговорить этот момент с водителем, чтобы избежать недоразумений.

Этот простой лайфхак позволит родителям экономить на поездках и не ждать машину с установленным креслом по завышенному тарифу.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

