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ТОП-5 мотоциклов СССР, которые до сих пор бегают в сёлах

Авто

Прошли десятилетия, а многие советские мотоциклы всё ещё верой и правдой служат на просёлках и в деревнях.

ИЖ Планета-5 зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ИЖ Планета-5 зимой

Надёжность, простота ремонта и доступность деталей сделали их долгожителями. Даже сегодня можно встретить эти машины в работе — от перевозки сена до поездки за хлебом.

Вот ТОП-5 мотоциклов СССР, которые до сих пор живы в сёлах.

1. ИЖ Планета-5

Один из самых массовых и неприхотливых мотоциклов. Работает в условиях плохих дорог, легко чинится, детали есть до сих пор.

Отличный выбор для деревенских нужд — и для воза, и для езды.

2. Минск ММВЗ-3.112/Минск-125

Лёгкий, экономичный и манёвренный. Прост в эксплуатации и обслуживании, отлично подходит для коротких поездок по полям и просёлкам.

Даже молодёжь в деревнях до сих пор выбирает его как первый мотоцикл.

3. Урал М-67

Мощный и надёжный оппозит с коляской. Заменял и мотоцикл, и мини-грузовик.

В деревнях нередко используется для перевозки дров, сена, инструментов — как и десятки лет назад.

4. Днепр МТ-10

Тяговитый, прочный и всё ещё живучий. Благодаря простому мотору и возможности переделок служит десятилетиями.

Многие до сих пор используют его как рабочий транспорт на селе.

5. ИЖ Юпитер-5

Двухцилиндровый двигатель, коляска — и универсальность. Прост в ремонте, вынослив, запасные части в продаже есть и сегодня.

Используется и для работы, и просто как личный транспорт.

Эти мотоциклы — настоящие легенды советского села. Их надёжность, простота обслуживания и проходимость сделали их незаменимыми помощниками в повседневной жизни.

Куратор Игорь Моржаретто
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