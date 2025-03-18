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ТОП-5 мотоциклов, которые в СССР служили десятилетиями в селе

Авто

В советских сёлах мотоцикл был не просто транспортом — это был универсальный помощник: возил людей, дрова, мешки, инструменты, а иногда даже заменял трактор.

Иж Планета-5 ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иж Планета-5 ф1

Простота, надёжность и выносливость сделали некоторые модели особенно любимыми в деревне. Представляем ТОП-5 мотоциклов СССР, которые служили в селе десятилетиями и до сих пор встречаются.

1. ИЖ Планета-3/Планета-4

Один из самых распространённых сельских мотоциклов. Простая конструкция, надёжный одноцилиндровый двигатель и крепкая рама.

С лёгкостью тянул прицеп или возил пассажира с грузом. Починить можно было прямо в сарае — деталей было полно.

2. ИЖ Юпитер-3/Юпитер-4

Более мощная версия с двухцилиндровым мотором. Часто использовался с коляской — удобно было возить сено, картошку или детей в школу.

Даже при серьёзной нагрузке и плохой дороге уверенно держался и не разваливался.

3. Урал М-63/М-67

Настоящий "тяжеловес" сельского транспорта. С коляской и карданным приводом отлично шёл по бездорожью и грязи.

Часто заменял малогабаритный грузовик, особенно в отдалённых деревнях.

4. Днепр МТ-9/МТ-10

Ещё один мощный мотоцикл с высокой проходимостью. Многие ценили его за тяговитость и возможность установки ведущего колеса на коляску.

Работал годами — в ремонте прост, двигатель вынослив.

5. Минск ММВЗ-3.111/Минск-125

Лёгкий, манёвренный, экономичный. Отлично подходил для коротких поездок по сёлу и полевым дорожкам.

Нередко был первым мотоциклом в семье, служил десятилетиями благодаря простой конструкции и дешевизне запчастей.

Эти мотоциклы стали настоящими легендами советского села. Их надёжность, простота обслуживания и проходимость сделали их незаменимыми помощниками в повседневной жизни.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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