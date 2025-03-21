Заправка ночью и езда за фурой: почему это не поможет сэкономить топливо

Экономия топлива важна для всех водителей, но некоторые методы не только неэффективны, но и опасны. Желание снизить расход бензина не должно превращаться в рисковую авантюру.
Некоторые водители специально двигаются за фурой, надеясь снизить сопротивление воздуха.
Считается, что ночью бензин более плотный и медленнее испаряется, но это миф.
Некоторые водители отказываются от кондиционера, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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