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Заправка ночью и езда за фурой: почему это не поможет сэкономить топливо

1:14
Авто

Экономия топлива важна для всех водителей, но некоторые методы не только неэффективны, но и опасны. Желание снизить расход бензина не должно превращаться в рисковую авантюру.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Езда за грузовиком

Некоторые водители специально двигаются за фурой, надеясь снизить сопротивление воздуха.

  • Действительно, в воздушном "мешке" расход может немного уменьшиться.
  • Однако опасность столкновения и недостаточный обзор дороги делают такой метод крайне рискованным.

Заправка ночью

Считается, что ночью бензин более плотный и медленнее испаряется, но это миф.

  • Топливо хранится в подземных резервуарах, температура которых практически не меняется.
  • Разница в объёме топлива настолько незначительна, что не стоит жертвовать сном ради копеек.

Отключение кондиционера

Некоторые водители отказываются от кондиционера, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель.

  • Экономия топлива незначительная, а дискомфорт в жару делает поездку напряжённой и утомительной.
  • При движении на высокой скорости открытые окна создают аэродинамическое сопротивление, сводя эффект на нет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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