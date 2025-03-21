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Сонливость за рулём – опасность, о которой молчат: как бороться с усталостью

1:36
Авто

Длительные поездки на автомобиле могут вызвать сильную усталость, особенно в ночное время. Сон за рулём чрезвычайно опасен, поэтому водителю важно использовать проверенные способы борьбы с сонливостью.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Изменить положение сиденья

Если сесть неудобно, организм не сможет полностью расслабиться.

  • Высокая нагрузка на спину и конечности поддерживает тонус мышц.
  • Неудобная поза исключает риск задремать в дороге.

Бодрящие напитки

Хорошо помогает кофе или крепкий чай.

  • Тонизирующие напитки возвращают бодрость.
  • Холодная вода создаёт температурный перепад, который помогает разогнать сонливость.

Съесть лимон

Кислый вкус быстро снимает сонливость.

  • Лимон стимулирует работу мозга и улучшает концентрацию.
  • Эффективен не только вкус, но и запах цитрусовых.

Включить музыку

Правильный музыкальный фон поможет избежать усталости.

  • Лучше выбирать танцевальные или рок-композиции.
  • Можно начать подпевать, чтобы усилить эффект.

Поговорить с пассажиром

Живое общение помогает держать мозг в тонусе.

  • Желательно избегать спорных тем, чтобы не тратить энергию на негативные эмоции.
  • Диалог разнообразит монотонную поездку.

Открыть окна

Прохладный воздух быстро взбодрит организм.

  • Лёгкий сквозняк улучшает циркуляцию воздуха.
  • Окно лучше приподнять при высокой скорости, чтобы избежать дискомфорта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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