Сонливость за рулём – опасность, о которой молчат: как бороться с усталостью

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Длительные поездки на автомобиле могут вызвать сильную усталость, особенно в ночное время. Сон за рулём чрезвычайно опасен, поэтому водителю важно использовать проверенные способы борьбы с сонливостью.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Изменить положение сиденья

Если сесть неудобно, организм не сможет полностью расслабиться.

Высокая нагрузка на спину и конечности поддерживает тонус мышц.

Неудобная поза исключает риск задремать в дороге.

Бодрящие напитки

Хорошо помогает кофе или крепкий чай.

Тонизирующие напитки возвращают бодрость.

Холодная вода создаёт температурный перепад, который помогает разогнать сонливость.

Съесть лимон

Кислый вкус быстро снимает сонливость.

Лимон стимулирует работу мозга и улучшает концентрацию.

Эффективен не только вкус, но и запах цитрусовых.

Включить музыку

Правильный музыкальный фон поможет избежать усталости.

Лучше выбирать танцевальные или рок-композиции.

Можно начать подпевать, чтобы усилить эффект.

Поговорить с пассажиром

Живое общение помогает держать мозг в тонусе.

Желательно избегать спорных тем, чтобы не тратить энергию на негативные эмоции.

Диалог разнообразит монотонную поездку.

Открыть окна

Прохладный воздух быстро взбодрит организм.

Лёгкий сквозняк улучшает циркуляцию воздуха.

Окно лучше приподнять при высокой скорости, чтобы избежать дискомфорта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

